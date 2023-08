Allena la memoria e velocizza l’apprendimento con questi trucchi: lo studio non sarà più un problema

Allena la memoria e velocizza l’apprendimento con questi trucchi: se applicati, lo studio non sarà più un problema

Che si tratti di uno studente che è alle prime armi con gli studi, o un soggetto che va alle superiori, o come chi va all’università, o chi studia per concorsi, posti di lavoro, patentini, e quant’altro, tutti possono avere un problema comune. Questo problema riguarda la velocità di apprendimento delle nozioni che dobbiamo imparare. Certo, ognuno di noi ha i suoi metodi, i suoi tempi, le sue difficoltà, e non sempre ciò che sembra facile da apprendere, viene recepito in maniera rapida.

Infatti, la lentezza dell’apprendimento può essere generata da molti fattori comuni, ed altri strettamente personali. Ed ecco che si inizia ad andare nel pallone, e la voglia di riporre i libri dentro al cassetto è davvero forte. Eppure, ci sono dei trucchi, dei segreti, che se ben utilizzati possono aumentare la nostra capacità di apprendimento e rendere lo studio molto più fruibile. Trucchi che sono, tra l’altro, monto più semplici di quanto si possa pensare: ecco quali sono.

Allenare la memoria: fondamentale per l’apprendimento

Finché ci ostiniamo a tenere la testa dei libri e ripeterci che dobbiamo imparare quelle righe, più le guardiamo, e più non ci entreranno in testa. La nostra memoria, la nostra testa, va allenata e sostenuta affinché il nostro apprendimento possa essere corretto. Capita di frequente che, anche se un testo è breve, una volta finito ricordiamo molto poco di quello che c’era scritto al suo interno. Quindi, prima di concentrarsi sulle tecniche di apprendimento, la mente va stimolata sempre.

Prima di immergersi nell’apprendimento, sarebbe bene tenere la mente vigile. Ogni tanto, nel tempo libero, concedetevi qualche rompicapo, qualche cruciverba, una lettura rilassante e soprattutto distogliendo lo sguardo dai cellulari. In questo modo la mente sarà pronta ad assimilare le letture che siamo pronti a dover leggere. Anche l’alimentazione è fondamentale per tenere una mente libera. Una volta che ci sentiamo pronti, ecco i trucchi da ricordare per poter apprendere meglio.

Il segreto dell’apprendimento veloce

Innanzitutto, non immergetevi subito nel testo da dover imparare in maniera massiccia. Leggetelo in maniera generale, come se stesse raccontando qualcosa a qualcuno. Dopo questa pre-lettura, potete procedere ad una lettura approfondita ma il segreto sta nel ripeterlo ad alta voce. In questo modo, non solo leggeremo il testo, ma ascoltando le nozioni che noi stesso leggiamo, aiuta a focalizzarle in maniera maggiore. Un altro segreto è quello di sottolineare i pezzi che a noi interessano.

In questo modo il focus sugli elementi è molto più intenso, e aiuterà a sviluppare anche una memoria visiva di quanto stiamo leggendo. Un altro metodo molto importante è il metodo Cornell. Questo metodo consiste nel riportare su carta quello che stiamo leggendo. Se ci aiutiamo, inoltre, ad inserire dei punti di domanda, creando una sorta di botta e risposta, di quanto abbiamo letto, le nozioni saranno più impresse nella nostra mente. È un processo che richiede un tempo sicuramente in più, ma è altrettanto efficace per il nostro apprendimento.