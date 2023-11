Susanna Giovanardi così dopo il successo dell’Italia in Coppa Davis: la tennista fa impazzire il web con le sue curve

Super sensuale e incantevole, Susanna Giovanardi con le sue fantastiche forme manda il web completamente in delirio: i fan sono impazziti.

Ogni che si mostra, Susanna Giovanardi fa girare la testa praticamente a tutti con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità da vendere. Ad oggi è considerata la più bella tennista italiana, con il suo fascino irresistibile e il suo corpo da paura lascia sempre a bocca aperta.

Sin da quando era solo una bambina ha manifestano la sua grande passione per il tennis e negli anni ha dimostrato un talento incredibile, che le sta facendo conquistare non poco successo. Allo sport dedica molto tempo, spesso su Instagram si mostra durante i suoi allenamenti, e anche in tenuta sportiva è uno schianto. Con tutine attillate, top striminziti e short cortissimi mette ogni volta in evidenza il suo fisico statuario: toglierle gli occhi di dosso non è affatto semplice.

Oltre ad essere una bravissima e nota tennista, Susanna Giovanardi grazie alla sua bellezza e al suo corpo stupendo in questi anni ha lavorato anche come modella. Sui social è molto amata e seguita, i suoi affezionati e tantissimi follower tutte le volte che la vedono la riempiono sempre di apprezzamenti e like.

Susanna Giovanardi mostra le sue curve da sogno in costume, la posa infuoca il web

Non solo tennis e allenamenti: la meravigliosa tennista si ritaglia anche un po’ di tempo per rilassarsi. Un post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha subito incendiato il web.

Lo scatto la ritrae sdraiata sul un lettino mentre si concede un po’ di relax, in posa è un vero spettacolo. La splendida tennista guarda altrove, gli occhi dei suoi seguaci invece sono tutti puntati su di lei: impossibile smettere di ammirarla.

Susanna Giovanardi indossa un costume intero super attillato e sgambatissimo che mette in evidenza la sua spettacolare forma fisica. La generosa scollatura fa fatica a contenere le sue magnifiche forme, gran parte del décolleté da urlo infatti è in bella mostra. La fantastica visuale ha catturato non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, i quali non appena l’hanno vista non avranno capito più niente. Con il suo fisico da paura e la sua assurda sensualità anche questa volta ha steso tutti.