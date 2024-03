Se le patate fanno i germogli si possono mangiare o vanno buttate? Ed ecco come conservarle con un trucco che fa risparmiare

Quante volte compriamo dei cibi che, poi, ci dimentichiamo di avere, nella dispensa, facendoli andare a male. Uno spreco di soldi e un insulto a chi muore di fame. A partire da quelle patate che, in men che non si dica, vedono spuntare i germogli. Si possono ancora mangiare? Dipende.

Che barba, che noia, direbbe la compianta Sandra Mondaini quando tiriamo fuori le patate dalla dispensa e le vediamo con sopra i germogli. Le abbiamo comprate qualche tempo prima, promettendo di farci gnocchi o altro e poi, quando ce ne ricordiamo, ecco che sono germogliate. Portandoci a doverle buttare via, perché, come si usa dire, la patata con i germogli non è più buona.

Un vero spreco, soprattutto se siamo in una situazione nella quale rispettare il budget non è per niente facile. I soldi non aumentano certo, mentre i prezzi fanno a gara per aumentare. Così, dover gettare via un alimento che ha superato la scadenza o è andato a male, come nel caso della nostra patata, è qualcosa che ci fa arrabbiare con noi stessi. Soldi sprecati inutilmente.

Se le patate fanno i germogli si possono mangiare? Dipende da questi particolari casi

Prima di tutto, perché le patate fanno i germogli? Questo è colpa nostra. Se le mettiamo sul balcone, ad esempio, poi non meravigliamoci di vederle germogliare. Infatti, le nostre patate andrebbero sempre conservate, una volta acquistate, in un luogo fresco e, soprattutto, al riparo della luce. Ad esempio, in cantina. Umidità e calore sono nemici delle patate e accelerano il processo dei germogli. Insomma, ora che i primi caldi cominciano a farsi sentire, evitiamo di trasformare il nostro terrazzo come se fosse una dispensa o un frigorifero alternativo.

Ecco quando si possono mangiare le patate anche se hanno germogliato. Fate attenzione, però

Un trucco, per conservarle, è quello di mettere, nel sacchetto, un paio di mele che rallenteranno l’eventuale processo. E veniamo al nostro quesito principale. Se le patate fanno i germogli si possono mangiare? O dobbiamo buttarle nell’umido? Il rischio è quello che, con la patata germogliata, si ingerisca la solanina, che è una sostanza tossica.

Cosa dicono, però, gli esperti? Che vanno misurati i germogli. Nel senso che, se sono più lunghi di un centimetro e sono tanti, allora la patata va, purtroppo, buttata. Idem, se assume colore verde. Se, invece, i germogli fossero ancora pochi e piccoli, si dovrebbero tagliare via prima di mangiare la patata.