Birra, vino, superalcolici, il mercato delle bevande di lusso è più vario che mai. Nonostante ciò, anche l’acqua può valere migliaia di euro.

Anche una semplice bottiglia di acqua può raggiungere un valore di mercato assai pregiato. L’acqua è fonte di vita, essenziale per la vita quotidiana di chiunque. Difatti, siamo a abituati a percepire questo bene come comune: esce dai rubinetti, si trova facilmente nei supermercati ed è relativamente facile reperirla. L’acqua è a tutti gli effetti un bene di prima necessità, ed è per questo motivo che si trova ad un costo basso, che varia in base al marchio della bottiglia. Tuttavia, esistono acque che non sono accessibili a tutti in quanto fanno parte dei beni di lusso.

Le bottiglia più costose presenti nel mercato

Nel mercato dei beni di lusso fa parte anche l’acqua. Non l’acqua minerale che si trova in giro dappertutto, ma di diversi tipi rari ed esotici, oppure un’acqua appositamente trasformata in prodotto di lusso. Solo pochi al mondo possono permettersi di portare ogni giorno in tavola una bottiglia di acqua che vale oro. Mentre il primato spetta ad una bottiglia molto speciale, la restante Top 5 è composta da acque maggiormente accessibili. La Veen 5 (65 €) proviene dalla Finlandia ed è considerata l’acqua più pura del Mondo. La bottiglia di Bling H2O (85 €) ha la caratteristica di essere fatta di cristalli di Swarovski ed è tappata in una bottiglia di Champagne. Le bottiglie di Fillico (250 €) sono create in modo da assomigliare ai pezzi degli scacchi del re e della regina. La Kona Nigari (420 €) è un’acqua venduta in Giappone proveniente da una sorgente che si trova a circa 2.000 metri sotto il mare al largo dell’isola di Hawaii. La seconda acqua più costosa, invece, è la Supernariwa, la quale arriva a costare 9.000 euro al litro. Originaria dal Giappone, è prelevata da una sorgente antica di milioni di anni.

Questa bottiglia costa 60.000 €, ma al suo interno c’è “solo” acqua

Alla modica cifra di 60.000 € per una bottiglia da 750 ml, l’acqua più costosa è quella di Cristiano Tributo a Modigliani. L’acqua proviene dalle Figi e dalla Francia. A renderla ancora più preziosa è il suo packaging: una bottiglia in oro massiccio 24 carati. Questa è stata progettata da Fenrando Altamirano di Tequila Ley, stesso designer del Cognac Dudognon Heritage Henri IV, il quale è la bottiglia di cognac più costosa del Mondo. Ad oggi questa bottiglia d’acqua rimane probabilmente la più costosa sulla faccia della Terra.