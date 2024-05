Come scacciare i pesciolini d’argento che con la bella stagione sono tornati ad invadere casa? Ecco l’esca micidiale gratis per catturarli tutti

Sei seduto, magari sulla tazza, ed ecco che vedi questi pesciolini d’argento che attraversano il tuo pavimento. Dandoti la sensazione di sporco, perché vedere questi animaletti che girano per casa non è mai piacevole. Con la bella stagione sono più frequenti ed ecco come catturarli tutti.

Chissà quante volte ci sarà capitato, mentre siamo in bagno, di vedere queste specie di esserini argentati attraversare il nostro pavimento. Non si sa da dove siano sbucati e nemmeno dove andranno a finire. L’unica cosa certa è che non è un bel vedere sapere che questi animaletti ti girino per casa, dando l’idea di sporcizia.

Certo, non è come l’infausta visione di uno scarafaggio, ma anche i cosiddetti pesciolini d’argento sono qualcosa di fastidioso, che vorremmo eliminare, per sempre, da casa nostra. Il problema è che essendo così piccoli si potrebbe fare fatica a eliminarli tutti insieme. E poi, a livello di prodotti, potremmo essere nel dubbio su quali comprare per avere una risposta immediata ed efficace a questo problema di igiene. Allora, come scacciare i pesciolini d’argento che con la bella stagione hanno ripreso a girare per casa nostra?

Ecco un rimedio naturale che fa da esce per catturare i famosi pesciolini d’argento che girano per casa

In realtà, non dovremmo disperare, perché soluzioni fai da te ci sono e non poche, usando alimenti ed oggetti che abbiamo già in casa. Insomma, non serve spendere euro per portare a casa il risultato. Il che, in questo momento nel quale tutto costa, non è mai male. Cosa fare? Come funziona questa trappola con tanto di esca per attirarli fuori? Semplicemente, basta mettere dei pezzettini di pane in un contenitore. Loro saranno attratti e finiranno per andarci dentro direttamente e voi potrete facilmente catturarli.

Come scacciare i pesciolini d’argento che con la bella stagione invadono casa, oltre al pane?

Questo, a livello di esca con il pane. Volendo, però, essendo loro golosi di amidi, potremmo anche utilizzare, come esca, in alternativa, una patata grattugiata. Cosa fare? Una volta capito dove si trova la loro tana, dovrete fare così. Scavate, all’interno della patata, una sorta di buco e infilate della polpa grattugiata di questo tubero. Lasciatela in prossimità del luogo da dove, si presume, i pesciolini escano. A questo punto, dopo una notte, dovreste vedere che, all’interno della patata, ci saranno tutti questi pesciolini attratti dal sapore della polpa. Basterà gettare via tutto, liberandovi dei fastidiosi ospiti. Meglio ancora se, con pane o patata, ci aggiungerete anche dello zucchero.