Come prendersi cura dell’orchidea a settembre: 3 trucchi infallibili

Il mese di settembre è alle porte e dobbiamo capire come prendersi cura dell’orchidea per non farle vivere momenti stressanti con il cambio di stagione e farla stare in salute.

Agosto sta per finire e il nuovo mese che abbiamo davanti è settembre. È vero che l’estate ci farà compagnia per altre tre settimane, ma questo è il periodo del cambio di stagione, dell’abbassarsi delle temperature e delle giornate che si accorciano. Il nostro corpo lo sentirà così come lo sentono anche le piante. Una delle piante più diffusa nelle case è sicuramente l’orchidea e in questo articolo vogliamo proprio affrontare questo argomento: come prendersi cura dell’orchidea a settembre quando la stagione cambia. È importante per la sua salute fare qualcosa e farlo nel modo giusto.

Come prendersi cura dell’orchidea a settembre

A volte il cambio di stagione potrebbe essere un trauma per il nostro fisico e per tutti gli esseri viventi. Se abbiamo delle piante in casa o in giardino dovremmo pensare anche a loro. Ci occupiamo, in particolare, dell’orchidea, una pianta estremamente diffusa per la sua bellezza e per la sua resistenza. Tuttavia, il freddo, le piogge, gli sbalzi di temperatura che ci saranno nel mese di settembre potrebbe metterla davanti a grandi difficoltà.

3 trucchi infallibili

Innanzitutto, con l’arrivo delle ultime due settimane d’estate è opportuno spostare la pianta dall’esterno all’interno. Questo le permetterà di non vivere lo sbalzo termico. Poi, noterete che si seccherà lo stelo floreale e una prima cosa da fare è quella di reciderlo. In questo modo la pianta non sprecherà energie per tenerlo in vita e ne farà nascere uno nuovo. Secondo trucco per farle assorbire bene la luce del sole, anche se indiretta: pulire le foglie. Basterà prendere un batuffolo di cotone o un dischetto con un po’ di acqua e passarlo su tutte le foglie. Le polveri assorbite all’esterno e la polvere che si è depositata in casa faranno uno strato che deve essere eliminato.

Infine, se avete l’orchidea sapete bene che gli esperti consigliano di sospendere le concimazioni nel periodo di riposo, ovvero nella stagione fredda. Ebbene, settembre è ancora un buon periodo per concimare, quindi, fatelo per poterle dare energia da immagazzinare nel periodo di riposo. Naturalmente, con l’abbassamento delle temperature l’orchidea avrà bisogno di meno acqua e meno cure rispetto alla bella stagione appena e ormai passata.