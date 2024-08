Perché non prendersi del tempo per sé stessi e andare a visitare qualche posto da soli? Ecco 5 città italiane che potete raggiungere in treno per 1 o 2 giorni di svago.

Luglio e agosto sono ormai passati e, di solito, è questo il periodo in cui si possono prenotare le vacanze perché è quello in cui si possono prendere le ferie dal lavoro. Ma perché fermarsi qui, quando sta arrivando settembre e si può prendere del tempo per sé stessi e viaggiare da soli. In questo articolo vedremo 5 città italiane da visitare da soli in treno per uno o due giorni. Non è molto ed è sufficiente per staccare la spina e visitare dei posti bellissimi in modo facile e veloce, senza molti pensieri.

5 città italiane da visitare da soli in treno

Iniziamo con il suggerirvi una città che vale la pena visitare in ogni periodo dell’anno ed è Bologna. Facilmente raggiungibile da tutte le parti d’Italia, è un centro storico importantissimo dove poter visitare luoghi e musei interessanti e dove poter assaporare una straordinaria cucina. Ad un’ora di treno da Bologna, ecco un’altra città che merita una visita approfondita: Ravenna. Il luogo in cui riposa il famoso Dante Alighieri, contiene 8 siti UNESCO, è ricca di mausolei e di basiliche.

Altre due città che meritano di essere visitate sono toscane e si tratta di Pisa e Lucca. Pisa è una piccola città famosa in tutto il Mondo per la sua Torre pendente. Non si può proprio resistere nello scattare tante foto e godersi quell’arte. Ad appena venti minuti di treno c’è Lucca, piccola cittadina circondata da mura e famosa per il Lucca Comics & Games. Qui si possono ammirare tante torri e tante costruzioni ricche di fascino e di storia.

Perché non fare una gita a Trieste?

Dopo aver considerato Bologna, Ravenna, Pisa e Lucca, spostiamoci a Trieste. Al nord è particolarmente famosa come gita scolastica, ma è una città ideale da visitare anche da soli in giornata se provenite da abbastanza vicino, per dormire una notte se, invece, arrivate da lontano. La Piazza Unità d’Italia si affaccia sul mare, ci sono luoghi storici e simbolo frequentati da personalità come Joyce e Svevo.