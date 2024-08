Il rialzo del Ftse Mib si ferma sul primo ostacolo lungo il percorso rialzista

Terza settimana consecutiva al rialzo per il Ftse Mib Future, un pattern che non si registrava dal febbraio 2024. Tuttavia, la situazione è ancora incerta e non abbiamo ancora assistito alla tanto attesa svolta rialzista.

Il commento alla settima dei mercati azionari

Piazza Affari si appresta a concludere una settimana positiva, distinguendosi come una delle migliori borse nel contesto europeo, con rialzi diffusi anche in altri mercati come l’Ibex spagnolo, il Dax tedesco e il Cac 40 francese. L’attenzione degli investitori è stata principalmente rivolta al discorso del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante il Jackson Hole Economic Symposium. Powell ha confermato le aspettative dei mercati, lasciando intendere che un atteso taglio del costo del denaro potrebbe avvenire già a settembre. Questo annuncio, che potrebbe essere formalizzato al termine delle riunioni del FOMC previste per il 17-18 settembre, ha immediatamente innescato una reazione positiva a Wall Street, con indici come il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq che hanno registrato guadagni superiori all’1%.

Parallelamente, la Banca Centrale Europea (BCE) ha diffuso i dati relativi alla crescita dei salari negoziati nella zona euro, che nel secondo trimestre del 2024 hanno registrato un aumento annuo del 3,6%, in rallentamento rispetto al 4,7% dei primi mesi dello stesso anno. Questo rallentamento potrebbe rafforzare le aspettative di un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della BCE, in vista del meeting di settembre. Questi sviluppi, sia sul fronte della Fed che su quello della BCE, stanno alimentando un clima di ottimismo sui mercati finanziari, con gli investitori che scommettono su una politica monetaria più accomodante nei prossimi mesi.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le ultime tre settimane hanno dato un’importante svolta rialzista alle quotazioni del Ftse Mib. Tuttavia, solo una chiusura settimanale superiore a 33.923 potrebbe dare una conferma del rialzo in corso. In questo calo le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 32.389 potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

