Come posizionare i quadri in casa per rendere l’ambiente più accogliente: segui queste regole per evitare disastri

Disporre i quadri in casa potrebbe sembrare un gioco da ragazzi. Ma attenzione perché, se non segui delle regole ben precise, puoi combinare un disastro rendendo la parete disordinata e poco armoniosa.

Per arredare una nuova casa o risistemare gli ambienti della vecchia abitazione, è necessario rispettare delle regole ben precise. È importante seguire il proprio gusto personale, senza però azzardare delle scelte.

Comprare i mobili giusti senza accostarli a caso, trovare il colore perfetto per le pareti e occuparsi dell’illuminazione. Non tralasciare nessun ambiente della casa soprattutto se le sue dimensioni sono ridotte.

È facile incappare in sbagli grossolani che potrebbero rovinare l’estetica e l’armonia della casa. Ad esempio, è davvero un errore disporre gli arredi solo sulle pareti perimetrali, lasciando molto spazio al centro. Oltre ai mobili, anche i complementi d’arredo hanno la capacità di personalizzare un ambiente, rendendolo più accogliente. Piccoli oggetti, tende, tappeti, piante e anche i quadri.

Come posizionare i quadri in casa per abbellire le pareti

A proposito di quadri, non commettere l’errore di appenderli a caso. È importante disporli sulle pareti seguendo delle regole ben precise. Per scegliere cosa appendere, affidati al tuo gusto personale ma tieni sempre presente lo stile della casa. Se hai un grande quadro crea un effetto scenografico, posizionandolo al centro della parete. Niente deve rubarli la scena. Ma attenzione, la dimensione dei quadri deve essere proporzionale alla grandezza della stanza e del muro.

Appendere un quadro a caso potrebbe disturbare l’armonia dell’ambiente e risultare disordinato. Controlla bene le altezze. Un quadro troppo alto o troppo basso è difficile da osservare.

La regola vuole che si collochi a 160 cm da terra. Questa regola, però, può mutare in base a diversi fattori: grandezza della stanza e del muro, dimensioni del quadro, ecc.

Quadri in salotto e in camera da letto

Nel salotto, la parete dove è poggiato il divano è di solito quella più ampia e libera. È il punto più indicato per appendere delle cornici di grandi dimensioni. Ma ricorda, la superficie occupata dovrebbe rimanere entro i limiti del divano, coprendo circa due terzi della seduta. Anche le composizioni di quadri sono perfette per questa parete, ma solo se hai un divano di piccole dimensioni.

Spostiamoci in camera da letto. Puoi posizionare i quadri ovunque, ma il posto più indicato è la parete sopra alla testiera del letto. Che si tratti di una composizione o di un quadro singolo, ricorda di rispettare le dimensioni del letto. Ad esempio, un quadro troppo piccolo al centro della parete risulterebbe sproporzionato. Bisogna sempre cercare il giusto equilibrio.