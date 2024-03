Come fanno i giapponesi a fare sempre ciò che amano e a realizzare spesso qualcosa di significativo: i segreti dell’Ikigai

Nella frenesia del mondo moderno, in molti cercano costantemente un senso di appagamento e di realizzazione. Pochi, però, hanno la chiave per trovare questo equilibrio. I giapponesi ci insegnano un antico segreto che aiuta a realizzare i nostri obiettivi e a vivere momenti di vita significativi.

L’antico segreto custodito dai giapponesi si chiama Ikigai. È un concetto profondamente radicato nella loro cultura, che funziona come una guida preziosa per chi ha intenzione di dare senso alla propria vita. Perché il senso lo si trova sicuramente se facciamo ciò che amiamo. E sarà più facile realizzare qualcosa di significativo. Queste due cose non sono facili da ottenere. Ci vuole tanto impegno, determinazione, idee chiare e un pizzico di aiuto che arriva dall’Oriente.

Uno dei principi fondamentali dell’Ikigai è proprio quello di fare sempre ciò che si ama. Fin da giovani i giapponesi sono incoraggiati a esplorare le loro passioni e a coltivarle. Questo porta gioia alla loro vita, ma anche tanta soddisfazione personale. Aumentano le motivazioni e l’impegno che vengono messi nelle attività quotidiane. Il risultato è del tutto secondario. Dovremmo imparare anche noi una volta diventati genitori a fare lo stesso con i nostri figli. Li aiuteremmo ad avere una vita migliore.

Comprendere il Mondo che ci circonda

Come fanno i giapponesi a fare sempre ciò che amano? Seguono l’Ikigai, e fare ciò che si ama è uno dei punti chiave. Ma oltre alla passione, l’Ikigai suggerisce di individuare quelli che sono i propri talenti unici. Ogni individuo ha dentro delle abilità e capacità, che sono uniche e che devono essere sviluppate per raggiungere nella propria vita i momenti significativi. È questo che dà un senso alla vita. I giapponesi si concentrano sull’attività di identificare e coltivare questi talenti per avere durante da adulti un senso di realizzazione personale. Ma anche per contribuire in maniera positiva alla crescita della comunità circostante.

L’Ikigai ci consiglia anche di cercare ciò di cui il mondo ha bisogno. Per comprendere il mondo che ci circonda dobbiamo conoscere i bisogni o scoprirli, proprio come facciamo con i nostri interessi e con i vostri talenti. L’equilibrio tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere e questi bisogni più ampi è fondamentale per avere una vita piena di significato e di scopo.

Come fanno i giapponesi a fare sempre ciò che amano e a vivere nel presente

Seguendo l’Ikigai, i giapponesi riescono a vivere perfettamente nel presente, tenendo ben d’acconto il passato e proiettandosi verso il futuro. Vivere il presente significa apprezzare ogni momento ed essere consapevoli delle proprie azioni e dei propri pensieri in ogni istante che si vive. Questa consapevolezza porta ad una maggiore gratitudine per la vita e per le opportunità che essa offre. Per noi occidentali è difficile da comprendere e ancora di più da attuare. Eppure, starebbe proprio qui uno dei grandi segreti che porta il popolo giapponese a vivere bene, in armonia e così a lungo.

l’Ikigai insegna a vivere con impegno le relazioni significative. I giapponesi danno molta importanza alle relazioni interpersonali, alle connessioni con gli altri, che sono considerate fondamentali per avere una vita soddisfacente. Questo è possibile essendo autentici e creando relazioni autentiche, che portino gioia a entrambe le parti e supporto emotivo. Dobbiamo inoltre avere un approccio olistico verso la salute, fare attenzione non solo al benessere fisico, ma anche a quello mentale, emotivo, spirituale. Per questo i giapponesi praticano yoga, meditazione e arti marziali a contatto con la natura. Mantenere l’equilibrio e la vitalità in tutte le dimensioni della loro vita, li porta poi a essere meno infelici.