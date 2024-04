Come capire se una pianta necessita di acqua: conosci il metodo del bastoncino di legno?

Troppa acqua o poca acqua possono rovinare le piante d’appartamento. Ma sai come capire qual è il momento giusto per innaffiarle?

Le piante sono perfette per arredare qualunque stanza della casa. Alcune le scegliamo perché sono esteticamente molto belle, altre perché necessitano di poche cure. Ma quali sono queste piante? Citiamone qualcuna. Il pothos, ad esempio, è una pianta molto robusta che necessita di poche attenzioni. Vive per anni e tollera anche gli ambienti più difficili.

Un’altra bella pianta d’appartamento è la lingua di suocera o sansevieria. Elegante, raffinata e con un portamento spiccatamente verticale. Le sue foglie sono spesse, lucide e robuste. Così belle che sembrano quasi finte. Ti piacciono i fiori sgargianti? Allora non farti scappare l’anthurium, un’affascinante pianta tropicale con delle bellissime infiorescenze rosse. Piuttosto resistente e facile da coltivare. Queste sono solo alcune piante d’appartamento che necessitano di poche cure. Naturalmente, a queste si aggiungono anche le succulente.

Come capire se una pianta necessita di acqua: primo metodo

Sappiamo tutti che per avere delle piante sane e rigogliose è necessario conoscere alcune semplici regole. Ad esempio, è importante conoscere quale tipo di terreno utilizzare: sciolto, universale, sabbioso, ecc. Oppure è fondamentale sapere come potare una pianta, se ha bisogno di luce o magari preferisce l’ombra. È necessario anche scegliere il concime giusto. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’irrigazione.

Sappiamo tutti che, se innaffiamo troppo la pianta, è possibile che possano svilupparsi delle malattie fungine. Al contrario, se la innaffiamo troppo poco le foglie potrebbero diventare gialle. È molto facile sbagliare, ma per fortuna ci sono dei metodi per capire se una pianta necessita di acqua. La cosa più semplice da fare è quella di tenere d’occhio le condizioni del terreno. Basta solo infilare il dito nel terriccio e controllare il livello di umidità. Ripeti questa operazione un paio di volte alla settimana.

Secondo metodo: il bastoncino di legno

Alcune volte, però, il metodo del dito non basta. Questo rimedio non permette di capire se il fondo del terreno è umido o asciutto. Cosa fare? Procedi in questo modo. Procurati un bastoncino di legno e inseriscilo all’interno del terreno, facendo attenzione a non procurare dei danni alle radici. Lascialo lì per alcuni minuti, in modo che si possa bagnare. Una volta trascorso questo tempo controlla il suo stato. Anche il colore del terreno può esserti di aiuto. Un colore scuro indica un terreno ancora umido.