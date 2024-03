Arriva al cinema il film sulla donna più amata dal Re del rock and roll

È uscito anche in Italia il tanto atteso film sulla donna che ha dedicato la sua vita al Re del rock and roll, un uomo che ha fatto impazzire il mondo negli anni Sessanta.

La regia di Sofia Coppola, già di per sé, dovrebbe essere una garanzia. La figlia del grande Francis Ford, infatti, ha messo la firma su molti capolavori del cinema recente. Da Lost in Translation a Somewhere, passando per Marie Antoinette, solo per citare i più premiati. Ebbene, nel 2023, ha voluto dare vita alla storia di una delle donne più invidiate d’America. Quella che ha passato gran parte della sua vita vicino alla mitica figura di Elvis Presley, icona del rock mondiale: Priscilla Beaulieu. Il film è ispirato dal libro “Elvis and me”, scritto nel 1985, nella quale Priscilla racconta memorie e aneddoti della sua vita accanto alla star.

La storia di Elvis e Priscilla

Tutto comincia nel 1959, in Germania, dove Elvis sta svolgendo il servizio militare. I due sono separati da 10 anni, Presley ne ha 24, Priscilla 14 e questo è un grosso ostacolo alla loro relazione. La famiglia della ragazza, infatti, non avrebbe voluto che questa iniziasse, ma Elvis cerca in tutti i modi di far cambiare loro idea.

Quando il cantante termina il servizio militare, torna negli Stati Uniti e cerca subito di portare con sé Priscilla. Vi riuscì dopo due anni, in accordo con il padre della ragazza, che la seguì a Memphis. La popolarità di Elvis cresceva a dismisura. Circondato da centinaia di donne, pronte a tutte per stare con lui, il cantante, però, era innamorato di Priscilla. I due convolarono a nozze nel 1967. L’anno successivo, dalla loro unione, nacque la primogenita Lisa Marie, prematuramente scomparsa nel gennaio del 2023 a soli 54 anni.

Il personaggio di Priscilla

Priscilla Presley oggi ha 79 anni, ma la sua vita è indissolubilmente legata al marito, nonostante il divorzio del 1973, solo sei anni dopo il loro matrimonio. Ha vissuto con Elvis tutta la sua straordinaria parabola, dalla celebrità fino all’improvvisa morta nel 1977.

Cailee Spaeny è l’attrice scelta per portare in scena i 18 anni di vita condivisi tra i due. L’amore, i tradimenti, il successo, gli anni della droga. Una convivenza turbolenta nella quale Priscilla racconta un Elvis privato, quello che pochi conoscevano lontano dalle scene. La solitudine, le attese dei suoi ritorni dai molteplici impegni pubblici, la crescente popolarità fino alla divinizzazione, la prigione dorata di Graceland.

Ecco, “Priscilla” è un film intimo sulla vita di una delle tante donne che devono sottostare alle regole dello show business. Fino alla disillusione e alla riappropriazione della propria esistenza. Come accade nelle scene finali, quando la donna lascia Elvis e decide di costruirsi un altro destino.