Chi produce le bibite dei discount? La risposta è rassicurante e non lascia più dubbi

Le bibite e i succhi dei discount rappresentano una parte significativa del mercato delle bevande, offrono una vasta gamma di opzioni che competono direttamente con i grandi marchi. Attraverso una combinazione di produzione interna, collaborazioni con fornitori esterni e proposte di marca privata, i discount sono in grado di soddisfare i gusti dei consumatori. E mantengono nel contempo prezzi competitivi.

Nel vasto panorama delle bevande offerte dai discount, emergono prodotti che sfidano i marchi più noti con alternative economiche ma soddisfacenti. Esplorando due esempi significativi, la Cola Blues Original Taste di Eurospin e la Freeway Cola di Lidl, si evidenzia una tendenza verso bevande “private label”. Che competono direttamente con i grandi nomi del settore. Parallelamente, le proposte nel settore dei succhi di frutta, come la linea Canaria di Todis, offrono un’alternativa nutriente e conveniente. Questi prodotti rivelano l’evoluzione del mercato delle bibite dei discount, con l’intento di offrire ai consumatori una vasta gamma di scelte senza necessariamente legarsi ai marchi più conosciuti.

La Cola Blues Original Taste di Eurospin è prodotta in due stabilimenti distinti, uno situato a Scorzè (Ve) negli stabilimenti di Acqua San Benedetto e l’altro a Popoli (Pe), appartenente ad Acqua Guizza. Questa cola offre un’alternativa economica per i consumatori, mantenendo una qualità apprezzabile nonostante il prezzo ridotto.

Chi produce le bibite dei discount? Per esempio, Freeway Cola è tedesca e appartiene a Lidl. Si tratta di un esempio di marca privata che si propone come diretto concorrente dei grandi marchi come Coca-Cola. Offre diverse varianti, tra cui la versione normale, light, zero e al limone, la Freeway Cola si distingue per il suo prezzo notevolmente inferiore senza compromettere il gusto. Un elemento distintivo delle bevande dei discount è spesso il packaging leggermente diverso rispetto ai marchi più noti. Per esempio, le bottiglie di Freeway Cola presentano un materiale leggermente più sottile, facilitando la compressione dopo l’apertura.

La linea Canaria di Todis si distingue per la sua origine, l’isola della frutta. Questi succhi e nettari sono prodotti con i migliori raccolti di frutta, garantendo freschezza e gusto autentico a prezzi accessibili. Todis assicura direttamente il controllo della filiera per garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per i suoi succhi di frutta. Grazie alla selezione accurata dei raccolti e alla produzione al momento ottimale, i succhi Canaria mantengono intatte le proprietà nutritive della frutta. Per i consumatori attenti alla qualità e alla provenienza, Todis offre una linea biologica sotto il marchio Canaria. Questa comprende succhi di melagrana, mirtillo e mix mela/carota. Questi prodotti rispondono alla crescente domanda di opzioni biologiche nel settore delle bevande.

Chi produce le bibite dei discount?

Oltre alle proposte di Todis, il settore bibite offre una vasta gamma di succhi di frutta, ognuno con caratteristiche e provenienze specifiche anche negli altri market e discount. Conad e Fruttagel S.C.p.A. sono solo alcuni degli attori che contribuiscono a diversificare l’offerta e a soddisfare le esigenze dei consumatori.

L’ampia varietà di bibite e succhi offerti dai discount riflette le tendenze in atto nel settore delle bevande. Lo scopo è quello di assecondare un’accentuata richiesta di prodotti convenienti mantenendo alta la qualità del mercato italiano. Questi prodotti evidenziano la capacità dei discount di adattarsi alle esigenze dei consumatori, offrendo alternative economiche senza compromettere il gusto o la nutrizione.