Perché a Pasqua si regalano le uova di cioccolato? Questa tradizione ha origini molto antiche ed ebbe inizio fin dai tempi del Medioevo e portata avanti dal re Sole.

Pasqua è ormai alle porte e tra le tradizioni che si portano avanti c’è sicuramente quella dell’uovo di cioccolata da regalare ai bambini (e non). Ma prima di questo, le uova di Pasqua erano molto più che semplice cioccolata contenete un simpatico gadget. Erano considerate veri e propri oggetti preziosi che venivano confezionati appositamente dal re Sole, ovvero Luigi XVI. Questa tradizione, tuttavia, ha origini ben più antiche, dal Medioevo.

La tradizione della Pasqua

La Pasqua si celebra a ridosso della primavera e per questo motivo è simbolo di rinascita. In diverse parti del Mondo questa festività si celebra in maniera diversa, sebbene il suo significato rimanga lo stesso. Prima di essere una festa cristiana, la Pasqua era celebrata dai pagani per celebrare l’avvento della primavera. Il nome inglese della ricorrenza è Easter, nome che deriva da Eostre, un’antica divinità anglosassone della primavera. In principio si celebrava con l’equinozio di primavera, mentre oggi, si festeggia a ridosso di essa: la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Una tradizione che ancora oggi va avanti e che ha origini antiche è proprio quella che ha al centro l’uovo. Un tempo si donava un uovo vero come emblema di nuova vita, oggi le tradizione sono leggermente cambiate, diventando più golose.

Una tradizione antica ma che va avanti da secoli: le uova di Pasqua

L’uovo ha sempre avuto un valore simbolico in questo periodo, dall’antichità fino ad oggi. Dopo l’avvento del Cristianesimo, tra i contadini e commercianti era usanza regalarsi un uovo sodo per celebrare la festività. Tra i nobili, invece, ci si scambiava uova di cioccolato contenenti oro, gioielli e altri beni preziosi. L’invenzione delle uova di cioccolato aveva consentito di lavorare il cacao e di trasformarlo in una pasta di cioccolato manipolabile in qualsiasi forma. Il primo uovo di Pasqua di cioccolato e con sorpresa fu ideato dal gioielliere russo Peter Carl Fabergé nel 1887, incaricato dallo zar Alessandro III di realizzarlo in modo da poterlo regalare alla zarina Marija Fëdorovna. Da qui nacque una lunga tradizione che da uovo di gallina sodo, divenne uovo di cioccolato prezioso, fino ai giorni nostri dove ne sono disponibili di tutti i tipi e di tutte le fasce di prezzo. Al loro interno non ci sono più ori e gioielli preziosi, bensì simpatici oggetti da collezione.