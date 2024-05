Capitali europee da visitare: la più alta, la più bassa e quella con meno abitanti

L’Europa offre spunti di viaggio di vario tipo. Natura, cultura, cucine tipiche stuzzicanti possono soddisfare le esigenze di tante tipologie di turisti. Scopriamo alcune capitali del Vecchio Continente dalle interessanti caratteristiche.

A volte si dice che un viaggio inizia nelle mente di chi vuol partire. In effetti già il desiderio di farne uno fa volare la fantasia percorrendo distanze immaginarie.

Nella scelta della destinazione potremmo seguire un itinerario a tema. Ad esempio alcuni preferiscono scoprire tutti i borghi medievali di una Regione italiana. Altri amano località su laghi o sul mare. È un classico una vacanza in città ricche di attrazioni divertenti e anche di opere d’arte.

Capitali europee da visitare: la più alta, la più bassa e un’altra

Un’idea da seguire per trascorrere dei giorni in Europa riguarderebbe alcune città. Ci riferiamo nello specifico alle capitali di alcuni Stati. Invece di fare una scelta a caso si potrebbe optare per quelle con particolari requisiti.

Ad esempio, la capitale del Principato di Andorra, Andorra La Vella, sarebbe la più alta in Europa. La sua altitudine misurerebbe infatti 1013 m. Molte sono le attività nella natura da poter fare. Camminate, mountain bike o semplicemente ammirare il cielo stellato di notte offriranno momenti emozionanti. Oltre alle chiese si trovano tanti punti di interesse come Casa d’Areny-Plandolit Museum e il Carmen Thyssen Museum Andorra. La capitale più bassa in Europa invece sarebbe Amsterdam nei Paesi Bassi con un’altitudine di -2 m rispetto al livello del mare.

Altri spunti di viaggio

Amsterdam è una meta tra le più frequentate specialmente da giovani viaggiatori. Si possono fare crociere sui canali, visitare il Museo Van Gogh, rilassarsi nei parchi. Una tappa imperdibile è la Casa di Anna Frank. In Piazza Dam sorge il Palazzo Reale.

Tra le altre città particolari del nostro continente troviamo una delle capitali come meno abitanti. Ci riferiamo alla Città del Vaticano. Secondo il sito worldpopulationreview.com fino ad oggi la sua popolazione si comporrebbe di 764 persone. La Città di San Marino, invece, ne conterebbe più di 4000.

Probabilmente tra le località più conosciute al Mondo insieme a Roma, Città del Vaticano attrae pellegrini o semplici appassionati di arte e architettura. I Musei Vaticani e la Cappella Sistina, la Basilica di San Pietro e l’antistante piazza con il colonnato di Bernini sono le sue principali meraviglie.

Ci sono tante interessanti capitali europee da visitare: la più alta, la più bassa o la meno popolosa potrebbero essere tra le prime della nostra lista.