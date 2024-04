Anche su Rai Play puoi trovare dei capolavori gratuiti: eccone svelati 3 imperdibili

Tra le immense fortune che ci concedono gli anni in cui viviamo, risalta la facilità infinita di poter reperire materiale artistico di eccelso livello.

Talvolta lo ricerchiamo nelle piattaforme, altre volte lo ritroviamo nelle serate d’autore nei cinema; altre, invece, è banalmente accessibile su Rai Play, la piattaforma gratuita della televisione italiana. Sebbene per un periodo limitato, possiamo imparare davvero molto su alcuni dei film che maggiormente possono parlarci del mondo o della nostra storia. Anche su Rai Play puoi trovare dei capolavori gratuiti: alle volte sediamo su un tesoro senza rendercene conto.

Dalla Cina con furore

Il primo film ci serve ad allargare le nostre prospettive: “Al di là delle montagne”, di Jia Zhangke, è un film cinese del 2015. Sarà perché non si può comprendere il nuovo millennio senza comprendere questo lato del Mondo. Il film racconta proprio del cambiamento del gigante orientale. Dal 1999, ultimo anno della concessione portoghese di Macau, fino all’emigrazione in Australia del figlio della protagonista, indecisa se seguire un fidanzato ricco o uno povero o idealista. Nel mezzo, il cambiamento folle e rapidissimo di un Paese che si trasforma di giorno in giorno. Non vale compararlo a “Viaggio a Tokyo”, capolavoro imperdibile ancora peraltro disponibile per pochissimi giorni sulla stessa piattaforma. Ma la storia è illuminante e delicata. Potente ed estremamente umana.

Non può mancare il cinema italiano. Ad alcuni capolavori imperdibili come la Ciociara si può affiancare qualcosa di più leggero. L’Armata Brancaleone è un capolavoro di Mario Monicelli del 1966. L’intuizione geniale è quella di unire la commedia al nostro Medioevo. Una banda di straccioni si getta alla conquista di un feudo pugliese. La traversata sarà il tramite per riflettere sulle italiche virtù, ma anche su alcune ataviche manchevolezze: la necessità di arrangiarsi con poco, la volontà di imbonire il potente di turno ed una certa dose di improvvisazione. Ma anche, dall’altro lato, il sogno utopico di un mondo più giusto. Una commedia, insomma, che ingenerando il riso ci farà riflettere.

Dovremmo approfittare anche dell’opportunità di vedere “La notte” di Michelangelo Antonioni. Nonostante ne sia passata di tempo dal 1961, risulta ancora uno dei film italiani più studiati da registi ed appassionati di tutto il Mondo. Si tratta del secondo episodio della cosiddetta “trilogia dell’incomunicabilità”. La crisi matrimoniale tra uno scrittore milanese e la moglie Lidia si risolve in una festa di campagna condita da avventure sentimentali insoddisfacenti. Sarà il dialogo tra i due, di fronte all’alba e alla profondità del vuoto esistenziale, che si troveranno una ragione per lottare e andare avanti. Il film ha ricevuto molti premi internazionali, tra i quali un Orso d’Oro a Berlino. Moravia (autore del romanzo “la notte” di cui costituisce un tributo) e Pasolini ne certificarono l’apprezzamento nel mondo della critica e degli intellettuali. Fu anche un punto di riferimento per la Novelle Vague. Un film, insomma, imperdibile.