Le azioni Illimity Bank registrano una delle migliori performance settimanali degli ultimi tre anni, cosa potrebbe accadere?

A lungo le azioni Illimity Bank sono state le peggiori del settore bancario. Basti pensare che, nonostante il boom di questo settore, nell’ultimo anno le azioni della banca guidata da Corrado Passera hanno perso oltre il 20%, mentre da inizio anno hanno perso oltre il 6%. Eppure qualcosa sembra muoversi. Basti pensare che le quotazioni hanno registrato una delle migliori performance settimanali degli ultimi tre anni, cosa potrebbe accadere adesso?

Le ultime notizie societarie riguardanti Illimity Bank

Illimity ha annunciato la nomina di Ivana Bonnet Zivcevic come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Patrizia Canziani, dimissionaria. Zivcevic rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio del 2024. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di oltre 102 milioni di euro.

I dividendi saranno di 0,2488 € per azione, per un totale di oltre 20 milioni di euro, con pagamento il 22 maggio 2024. Allo stato attuale il rendimento del dividendo è pari a circa il 5%. Inoltre, il residuo utile sarà portato a nuovo per oltre 52 milioni di euro. I soci hanno anche preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con un utile netto di 104,4 milioni di euro e attivi per 7,3 miliardi di euro, come comunicato precedentemente il 9 febbraio.

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo tre gli analisti che negli ultimi 3 mesi hanno espresso una raccomandazione sul titolo Illimity Bank. L’aspetto interessante è che c’è poca dispersione nelle previsioni a testimonianza di un’opinione condivisa e, quindi, molto solida.

Il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 7%.

Le azioni Illimity Bank registrano una delle migliori performance settimanali degli ultimi tre anni: le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana appena conclusasi ha dato un fortissimo impulso rialzista. Adesso, però, le quotazioni dovranno dimostrare la ritrova forza nell’affrontare la forte area di resistenza a 5,559 €. Già in passato, infatti, questo livello aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Sarà, quindi, decisivo osservare cosa accadrà. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un rialzo di oltre il 50%. In caso contrario potrebbe essere molto probabile un ritorno in area 4 €.

Lettura consigliata

Il futuro fa paura e le azioni Tenaris crollano in Borsa