Conosci questa tecnica giapponese per rilassarti e addormentarti in pochi minuti? Facile e veloce

Hai difficoltà ad addormentarti? Stai ore ed ore a girarti e rigirarti nel letto? Ecco un metodo orientale che potrebbe aiutarti a dormire in pochi minuti. Prova a mettere in pratica questa tecnica.

Secondo i dati forniti da AIMS (Associazione italiana di medicina del sonno) sarebbero circa 13,4 milioni di italiani a soffrire di insonnia. Parliamo di un disturbo che si manifesta in diverse forme: difficoltà ad addormentarsi, oppure frequenti risvegli durante la notte. Questa condizione ha un impatto negativo sulla qualità della vita. Infatti, dormire male genera una serie di disturbi che si manifestano durante il giorno: difficoltà a concentrarsi, poche energie, sbalzi d’umore, stanchezza.

Nei casi più gravi, l’insonnia potrebbe favorire l’insorgere di ansia e depressione. Per migliorare la qualità del sonno potremmo, evitare di assumere caffeina e nicotina prima di andare a letto, non mangiare cibi grassi e piccanti, rendere la camera da letto un posto confortevole, ordinato e pulito. Inoltre, è consigliato non guardare il telefono o il tablet prima di addormentarsi. Per rilassarsi e favorire il sonno, meglio leggere un libro, fare un bagno caldo oppure bere una tisana.

Conosci questa tecnica giapponese per rilassarti e addormentarti subito?

C’è un metodo, poco conosciuto, che promette di farci addormentare in pochi minuti. E no, non è quello di contare le pecore. Il metodo in questione viene dal Giappone. Nel libro dal titolo “Kaizen. Il metodo giapponese per cambiare in meglio la tua vita giorno dopo giorno”, la scrittrice Sarah Harvey, spiega che cosa è la respirazione lunare. Questa tecnica potrebbe farti addormentare in pochi minuti. Si tratta di un metodo utilizzato nella pratica yogica, che permetterebbe di rilassarti e ritrovare l’equilibrio.

È tutta una questione di respiro

Conosci questa tecnica giapponese per rilassarti e addormentarti subito? La respirazione lunare o respirazione a narici alterne (chiamata così nella pratica yogica) consiste in una serie di facili passaggi.

Si procede in questo modo. Innanzitutto, è fondamentale chiudere gli occhi:

tappa la narice destra con il pollice ed ispira profondamente con quella sinistra;

fai qualche secondo di pausa;

libera la narice destra e chiudi quella sinistra;

butta fuori l’aria con la narice destra;

una volta svuotati i polmoni, ispira attraverso la narice destra;

chiudi la narice destra e libera quella sinistra per espirare;

continua la sequenza.

Ricorda di non forzare il respiro. Questo metodo dovrebbe favorire il rilassamento, calmare la mente e di conseguenza aiutarti ad addormentarti più velocemente.