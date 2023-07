Mattel, non solo Barbie: in arrivo il film su un’altra bambola amatissima

Il successo di Barbie spinge Mattel a programmare altri film sui suoi giocattoli: in arrivo una pellicola su un’altra amatissima bambola.

L’arrivo nelle sale del live-action su Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti ha fatto di nuovo tornare prepotentemente sotto i riflettori la bambola Mattel; sui social, nel mondo della moda e in tanti altri settori, la Barbie-mania ha ormai contagiato davvero tutti i fan.

Diretto da Greta Gerwin, il film ha voluto dare un’impronta femminista alla bambola per eccellenza, proponendo una simpatica trama che invita a riflettere. I risultati al box office sono stati strepitosi, considerando come pare abbia già superato i 500 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo, per un successo travolgente che non ha intenzione di fermarsi.

Vista l’incredibile accoglienza di pubblico e critica, Mattel ha intenzione di continuare con la sua strategia: pare che nei programmi ci siano tantissimi altri film dedicati ai noti giocattoli dell’azienda, compreso uno su un’altra celebre bambola.

Mattel, dopo Barbie via libera ad altri film: uno anche su questa nota bambola

Nel corso degli anni abbiamo visto come, dai film (o serie tv) si sia poi investito sul relativo merchandising; i cinecomics, saghe celebri come Il Signore degli Anelli, Star Wars e Harry Potter e così via, ma al giorno d’oggi pare che la tendenza si sia invertita. Dal giocattolo, si passa alla pellicola, così da valorizzare al massimo l’asset.

Per questo, dopo il grande successo di Barbie e seguendo una tendenza diffusa in larga scala nel mondo del cinema (si pensi solo al prossimo film in arrivo su Monopoly) Mattel pare abbia programmato una serie di pellicole su giocattoli famosi come le macchinine Hot Wheels, Masters of the Univers, Thomas and Friends e anche Polly Pocket.

Come riportato dalla testata statunitense Variety, pare la sceneggiatura del nuovo film sia stata già affidata a Lena Dunham, che dovrebbe svolgere anche il ruolo da regista. Nei panni della bambola in miniatura è stata scelta invece l’attrice Lily Collins, 34enne già star di Hollywood e che, di recente, ha anche spopolato in streaming con la serie Emily in Paris, ennesimo grande successo di Netflix. La strategia Mattel si rivelerà vincente? Viste le basi di partenza, sembra proprio di sì.