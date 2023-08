C’è una ragazza italiana di nome Vittoria che esce con Leonardo Di Caprio, si dice

Leonardo Di Caprio non ha mai nascosto la sua passione per le giovani modelle: prima l’iconica Gigi Hadid, ora il nuovo volto Chanel.

Lo scapolo d’oro di Hollywood ha colpito ancora. Dopo l’addio, forse non troppo sofferto, alla modella argentina Camila Morrone, Leonardo Di Caprio si è dato nuovamente alla pazza gioia. I paparazzi l’hanno colto in fragrante: sorrisi e sguardi ammiccanti riservati alle giovani indossatrici di fama internazionale. Da Gigi Hadid a Maya Jama, fino ad arrivare all’italiana Vittoria Ceretti. Il nuovo volto di Chanel, appena 25enne, incarna i punti deboli dell’attore premio Oscar, partendo dall’età anagrafica – dettaglio saliente in fase di corteggiamento.

Tempo fa una simpatica classifica mostrava chiaramente l’amore dell’insostituibile Jack per le donne under 30 – talvolta under 25. Sarà un caso che Leo abbia salutato cordialmente la sua Camila pochi mesi dopo il suo venticinquesimo compleanno? L’attore ha prontamente smentito le fake news riguardo il suo limite di età. Dopotutto Gigi Hadid ha 28 anni, un’eccezione alla regola, forse troppo “anziana” per i canoni di Di Caprio. Ed ecco dunque che entra in gioco Vittoria.

Chi è Vittoria Ceretti? La nuova presunta fiamma di Leonardo Di Caprio

Sono divenute in breve tempo virali le immagini di Vittoria Ceretti e Leonardo Di Caprio, paparazzati tra le vie di Santa Barbara. I due si sono incontrati per un gelato, un appuntamento semplice ed inaspettato. La strana coppia non si è lasciata andare ad effusioni pubbliche, la supermodella e l’attore passeggiano come due amici di lunga data. Rimane dunque il dubbio se si tratti di una spontanea chiacchierata oppure di una vera e propria relazione. Fatto sta che, almeno per il momento, i tabloid internazionali sembrano concordare sul feeling innegabile nato nel dietro le quinte del Festival di Cannes.

Due mesi fa Vittoria ha annunciato sui social la separazione da suo marito, il dj e artista Matteo Milleri. I due si erano sposati in gran segreto ad Ibiza tre anni fa: “Devo tanto a mio marito, che per me è un maestro di vita”. L’ormai ex compagno ha sostenuto la carriera professionale della giovane, scoperta a soli 14 anni e resa celebre dallo stilista francese Jacquemus. Parliamo di un volto conteso dai grandi marchi internazionali e che di recente ha ottenuto un importante contratto con Chanel.