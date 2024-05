Ami il volo e viaggi in aereo? In Italia puoi visitare questi posti speciali

Percorrere grandi distanze tramite l’aeroplano ormai è normale, eppure è il risultato di anni di studio e prove. Per conoscerne i dettagli ci sono dei musei di storia dell’aviazione interessanti da visitare. Eccone alcuni.

Superare i propri limiti ha spinto da sempre l’uomo a ingegnarsi e a realizzare utensili, macchinari e mezzi di trasporto incredibili. A tal proposito il volo ha sempre suscitato molto fascino. Si legano ad esso dei racconti mitologici. Pensiamo a Dedalo e a Icaro oppure al cavallo alato Pegaso e al carro del Sole del dio Apollo. In particolare Leonardo da Vinci studiò molto il volo degli uccelli. Tra i tanti suoi progetti ricordiamo l’Ornitottero. Tra i mezzi che nei secoli seguenti permisero all’uomo di volare ci sono il dirigibile e la mongolfiera.

Ami il volo e viaggi in aereo? In Italia ci sono questi musei da visitare

Si può sperimentare il brivido del volo con il parapendio o il deltaplano. Riferendoci nello specifico agli aerei, da quelli dei fratelli Wright ad oggi si sono succeduti tanti modelli. La storia dell’aviazione civile e militare appassiona molti e possono interessare soprattutto dei posti particolari.

A pochi minuti dal Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa in Lombardia si trova il Parco museo Volandia. In diverse aree si potrà conoscere la storia dell’aviazione dal Novecento fino al moderno Convertiplano. Ci sono pure zone all’aperto dedicate ai bimbi e un simulatore di volo. Il costo del biglietto d’ingresso partirebbe da 16 euro. Tra i prossimi eventi segnaliamo che l’1 e 2 giugno si potrà provare un giro in elicottero al costo di 60 euro.

Chicche per appassionati di storia dell’aviazione

Presso il Lago di Bracciano nel Lazio si potrebbe visitare il Museo storico dell’aeronautica militare. In 5 padiglioni si apprenderà l’evoluzione di mezzi e divise dagli albori ai viaggi spaziali. Pensiamo ad esempio alle imprese di Francesco Baracca e a quelle di Luca Parmitano. La tariffa intera da pagare per il biglietto d’ingresso sarebbe di 7,50 euro.

Lungo la Superstrada Rimini – S. Marino si trova il Parco Tematico & Museo dell’Aviazione “G. Casolari”. Tra i tanti velivoli si potranno vedere l’Aermacchi MB.326H, il MiG-23 BN “Flogger-H” e il Douglas DC-3 “Dakota”. Quest’ultimo sarebbe appartenuto all’attore Clark Gable. Il Parco ospita inoltre un Museo di Aeromodellismo in cui ammirare ad esempio uno Stunt Wagon, un AT-6 e modelli a razzo come il Feuerspucker del 1936 e il Cometa 1 del 1943. Il biglietto intero costerebbe 12 euro. Ami il volo e viaggi in aereo? In Italia si trovano questi e altri posti che potrebbero soddisfare le tue curiosità sulla storia dell’aviazione.

