Alcuni eventi in Lombardia per un weekend di Pasqua divertente per tutta la famiglia

Si può essere a corto di idee e le vacanze pasquali in famiglia rischiano di essere noiose. In Lombardia si potrebbe andare in alcuni posti per partecipare ad attività interessanti. Eccone alcune.

La primavera è arrivata e porta con sé alcune festività. Possiamo approfittarne per fare ciò che rimandiamo da tempo oppure per svagarci. Ci saranno dei giorni tutti per noi, per i nostri hobby e i nostri affetti. In particolare il lungo weekend della Pasqua 2024 si potrebbe trascorrere fuori casa. C’è chi ha già prenotato treni e aerei e hotel, c’è chi preferisce restare vicino casa.

Ecco alcuni eventi in Lombardia per un weekend di Pasqua divertente

Per i bambini ci sarebbero tante iniziative in giro per l’Italia. In particolare in provincia di Pavia potrebbero divertirsi nel Villaggio delle Uova. La zona è San Martino Siccomario e avranno a disposizione 35.000 m² per correre e giocare. PuraVidaFarm organizza per l’occasione della Pasqua la Caccia alle uova, tradizione molto sentita nei Paesi nordici. Inoltre saranno a disposizione dei piccoli alcune attrazioni del parco, come i trattorini elettrici e a pedali. Si potranno anche divertire con i giochi gonfiabili, i laboratori e incontrando gli animali da fattoria. Il prezzo di ingresso sarebbe di 15 euro. I nati tra il 2021 e il 2024 entrano gratis. Per maggiori informazioni e per prenotare il biglietto consultare il sito eventipavia.it.

Sempre per i bambini a Milano sono in programma dal 28 marzo al primo aprile tante attività presso il Museo della scienza e della tecnologia. Ad esempio nei giorni 30 e 31 marzo si potranno cimentare con degli ingredienti preparando un gelato o altro, conoscendo il ruolo di freddo e aria ecc. Sono previsti pure giochi interattivi in cui i piccoli impareranno ad esempio come orientarsi con le stelle e la bussola. Informazioni dettagliate sul sito museoscienza.org

Feste dei sapori della tradizione

In provincia di Monza e Brianza, a Senago, domenica di Pasqua e lunedì si dovrebbe svolgere un evento per buongustai. Il ricco menù della Sagra di Pasqua e Pasquetta prevede polenta e zola, uova ripiene di tonno, lasagne, cannelloni e molto altro. Sarebbero incluse anche delle bibite, un dolce e il caffè. Il prezzo del pranzo sarebbe di 30 euro. Per i più piccoli ci sarebbe un menù diverso dal costo di 18 euro. È necessario prenotare.

Infine dal 29 marzo al primo di aprile si potrebbe partecipare alla Festa siciliana. In zona Milano Idroscalo si potranno gustare arancine, pani ca meusa, pasta con le sarde, cannoli, cassate e altre squisitezze. Sono previsti anche spettacoli e la possibilità di incontrare l’attore Tony Sperandeo. L’ingresso è libero. Questi sono quindi alcuni eventi in Lombardia per un weekend di Pasqua divertente per tutte le età.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per maggiori informazioni e per prenotare gli eventi)