3 musei speciali a Milano, Torino e Trento per esplorare le meraviglie della natura con i bambini

Siamo immersi in una vita frenetica che lascia poco spazio al divertimento e al gioco. Diventa quindi importante trascorrere bene il tempo libero. I bambini desiderano sempre novità ed esperienze sorprendenti. Ogni tanto si potrebbero portare in alcuni musei interessanti come quelli che ora illustreremo.

Quando di hanno ore o giorni a disposizione ognuno cerca di rilassarsi in vario modo. Alcuni preferiscono uscire e altri no. Quando si hanno dei bambini spesso sono proprio loro a scegliere come svagarsi, altre volte decidono i genitori. Tutto l’anno, oltre alle gite fuori porta o alle passeggiate, si potrebbero proporre delle visite particolari.

Scopriamo cosa vedere in questi 3 musei speciali a Milano, Torino e Trento

In molte città in Italia esistono musei di vario tipo. Alcuni possono destare la curiosità soprattutto degli adulti, altri sono adatti anche ai bambini. Una città dalle mille attrazioni è Milano. C’è qui una vasta scelta di posti dove poter andare con tutta la famiglia. Uno in particolare sarebbe il Museo di storia naturale. Tra le esposizioni permanenti troviamo quelle dedicate ai dinosauri e ai fossili, agli animali vertebrati, invertebrati e ai minerali. In una sezione si impara come sarebbe avvenuta l’evoluzione umana. Il museo accoglie i visitatori in Corso Venezia dalle 10 alle 17.30. Si pagano 5 euro per un biglietto intero e 3 euro per il ridotto. Sono previste altre agevolazioni. Per un’esperienza immersiva alla scoperta del Big Bang, della biodiversità e molto altro vi sarebbe R-evolution Park. Il biglietto intero costerebbe 24 euro, il ridotto 14 euro. Il punto di ritrovo è via Tommaso Salvini.

Altri posti

A Torino si trova il Museo regionale di scienze naturali. Qui si possono ammirare varie collezioni e rimanere affascinati dalle scoperte nel campo della paleontologia, della botanica e dell’entomologia. Si può accedere dalle 10 alle 18, martedì escluso. Il biglietto d’ingresso intero costa 5 euro, mentre il ridotto 3 euro.

Tra gli altri posti interessanti uno si trova a Trento. Ci riferiamo al MUSE. In questo Museo delle scienze ci sono 6 piani espositivi, a cui si aggiungono un orto e un biotopo. Al piano terra vi è uno spazio dove i bambini fino a 5 anni possono giocare con riproduzioni di fondali marini oppure oggetti strani. Vi sono pure postazioni interattive per i più grandi per sperimentare le leggi della fisica. Negli altri piani troviamo diversi tipi di ambienti della Terra, acquari e animali imbalsamati. Il MUSE organizza mostre temporanee e vari eventi nel corso dell’anno ed è aperto dalle 10 alle 19. Il costo del biglietto sarebbe di 11 euro. Sono previsti sconti per famiglie e per altre tipologie di visitatori. Giorno 8 marzo l’ingresso sarà gratuito. Sarà un’esperienza incredibile visitare quindi almeno uno di questi 3 musei speciali a Milano, Torino e Trento.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare giorni di apertura, orari e prezzi dei biglietti)