Eletto miglior olio extra vergine d’oliva al Mondo, viene da questa regione italiana

Gli italiani hanno un rapporto privilegiato con l’olio d’oliva, ed in generale con la pianta dell’olivo. Non solo per il ruolo che questo prodotto assume nella nostra dieta. Ma anche più generalmente per il rilievo simbolico che assume nella nostra cultura.

Basti pensare che all’interno del logo della Repubblica Italiana è presente un ramoscello d’olivo, assieme ad uno di quercia. L’olivo rappresenta infatti la longevità feconda. È una pianta che può vivere millenni (come la celebre pianta di Luras, in Sardegna, che avrebbe 4.000 anni) e che è sempre verde. Inoltre, rappresenta la pace, visto che è presente in molte culture. Così non possiamo che compiacerci a leggere la classifica della prestigiosa rassegna internazionale Best EVO IOCC che ha designato il miglior produttore mondiale per l’anno appena concluso. È stato eletto miglior olio extra vergine d’oliva al Mondo l’italiano Racemi. Vediamo da dove proviene.

Una prestigiosa kermesse

La classifica a dire il vero premia il miglior produttore dell’emisfero settentrionale e di quello meridionale, visto da un prodotto sudamericano. D’altro canto, sebbene i popoli mediterranei si considerino maestri del genere, dovremmo sapere che in Paesi come Argentina e Brasile esiste una notevole, e sorprendentemente buona, coltura di olivi. Merito in parte dei tanti connazionali che lo hanno portato con sé. Ma anche del microclima spesso favorevole.

EVO IOCC è un concorso internazionale riservato ai produttori di Olio Extra Vergine d’Oliva provenienti da tutto il Mondo. Ogni anno una giuria internazionale seleziona i prodotti migliori di ciascun Paese e di ciascuna categoria, selezionando i vincitori. È un concorso che sta assumendo nel corso degli anni prestigio, vista l’elevata qualità dei prodotti partecipanti. Nel corso dell’ultima edizione c’erano ben 623 prodotti a contendersi il titolo. La palma miglior olio extra vergine dell’emisfero nord è andata all’olio pugliese Racemi, proveniente dal territorio di Trani. L’azienda è guidata da Pasquale La Notte, un ex militare di carriera che attualmente dedica le sue energie all’amore per la produzione di qualità. Il riconoscimento è prezioso anche per la tipologia di cultivar, ovvero la coratina.

Eletto miglior olio extra vergine d’oliva al Mondo l’italiano Racemi

Si tratta di una cultivar autoctona pugliese, che porta ad un prodotto dal sapore intenso e molto fruttato; ha una raccolta tardiva ed è particolarmente ricco di polifenoli, con una conseguente percezione di piccante. Si tratta di un grande riconoscimento per una terra che si dimostra capace non solo di una produzione di quantità, ma anche espressione di qualità mondiale. Non a caso il termine Racemi costituisce il nome primigenio della cultivar. Il sapore porta note di carciofo, mela verde, mandorla ed erbe aromatica. In sintesi, si tratta di un prodotto d’eccezione da assaggiare assolutamente in una terra già ricca di produzioni di grande prestigio.