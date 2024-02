La tradizione delle uova di Pasqua in Slovacchia e Repubblica Ceca: perché sono collegate con l’Italia, è incredibile

Le uova di Pasqua sono un simbolo universale della celebrazione della primavera e della rinascita. Ma in Slovacchia e Repubblica Ceca queste tradizioni assumo sfumature culturali che le rendono uniche. Anche se i collegamenti con l’Italia sono innegabili.

In Slovacchia le uova di Pasqua vengono chiamate Kraslice e non sono semplici uova, sono opere d’arte. La tecnica adoperata per decorarle si chiama scratcivacka. Se si rimuove la superficie colorata si arriva a uno strato più scuro. Questo modo di lavorarle richiede pazienza e passione, le decorazioni riportano elementi naturali, religiosi o motivi geometrici. In Slovacchia rappresentano regali davvero preziosi.

Anche nella Repubblica Ceca il nome di queste uova è Kraslice o Kraslice Vyfukovane. Vengono decorate con una tecnica di soffiaggio, poi tramite una sospensione a un filo vengono effettuate le decorazioni, prima che siano immerse nella cera colorata. La cura riposta in queste lavorazioni ha a che fare con la famiglia. Creare e condividere il lavoro in casa, anche quando si decorano delle uova, è segno di unione e armonia.

Tradizione e religione

La tradizione delle uova di Pasqua riguarda diversi paesi. Ma in Slovacchia e Repubblica Ceca è particolarmente sentita. Si tratta di un tesoro culturale, le uova fanno parte di una storia ricca, di un artigianato che ha saputo tramandare regole e segreti di generazione in generazione. Queste uova vengono utilizzate per decorare le case, vengono appese agli alberi o nei punti focali delle abitazioni. Vengono regalate, per un gesto di affetto, per dimostrare quanto si tiene a una persona, per portare fortuna a una famiglia che si forma o a una casa che si costruisce. O in cui si va a vivere per la prima volta.

Queste uova decorate sono utilizzate per giochi tradizionali, come per esempio la caccia, il lancio, il rotolamento, e altre prove di abilità e fortuna. Nella religione hanno un significato profondo. Sono associate alla resurrezione di Gesù Cristo e vengono impiegate nelle cerimonie insieme ad altri simboli pasquali come croci, agnelli o croci in fiore.

La tradizione delle uova di Pasqua e l’Italia

La tradizione delle uova pasquali di Slovacchia e Repubblica Ceca incuriosisce perché si tratta di tradizioni uniche. La scoperta di queste meraviglie porta a conoscere vere e proprie opere d’arte di cui ignoriamo l’esistenza. Chi è interessato ad arte e artigianato non può non essere attratto da queste uova lavorate. La curiosità poi nasce anche dai significati simbolici legati alle festività e ai riti religiosi, ma anche al coinvolgimento di tutta la famiglia nella lavorazione o nella decorazione.

Anche in Italia esiste la pratica di decorazione delle le uova di Pasqua. Queste certe volte vengono utilizzate come delle tele da dipingere. I simbolismi religiosi poi sono tantissimi. La Resurrezione di Cristo in Italia è molto sentita e ogni tipo di festeggiamento è santificato dalla Santa Sede. Anche quello delle uova di Pasqua. Spesso questi oggetti sono associati alla beneficienza e alle opere di carità. In Italia la famiglia è l’istituzione più importante. Condividere la decorazione delle uova è un altro elemento che accomuna il nostro paese a Slovacchia e Repubblica Ceca. Quando arrivano le festività la famiglia si unisce. E questo è uno dei modi più colorati per stare insieme, giocare, decorare e celebrare pace e unione. Con un pensiero sempre a chi è meno fortunato di noi.