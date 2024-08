Acquazzone in arrivo per 2 segni zodiacali: ecco chi dovrà ripararsi

Le stelle indicano che a momenti arriverà un acquazzone per 2 segni zodiacali in particolare, che dovranno avere la prontezza di stare al riparo e usare tutto il buon senso possibile.

L’astrologia prevede che cosa accadrà ai segni zodiacali e lo fa attraverso la valutazione della posizione dei pianeti e delle stelle. Gli astrologi studiano la situazione e poi ci danno un quadro astrologico settimana per settimana. Questa settimana, dal 5 all’11 agosto, c’è un acquazzone in arrivo per 2 segni zodiacali in particolare. Vediamo chi sono in modo tale che possano prepararsi e ripararsi. Ovviamente non stiamo parlando del meteo, ma in senso del tutto metaforico.

Acquazzone in arrivo per 2 segni zodiacali: Gemelli

Il quadro astrologico può determinare condizioni favorevoli o sfavorevoli. Per il segno dei Gemelli, ad esempio, le stelle parlano di confusione mentale ed emotiva in questi giorni. Le emozioni saranno intense, tanto da non lasciare spazio alla ragione. Questo può essere positivo o negativo, di certo potrebbero causare un po’ di disagio. Si parla anche di errori e di distrazioni, problemi di comunicazione che potrebbero portare a problemi più grandi, anche sul fronte economico.

Pesci

Il cielo non è nemmeno favorevole per il segno dei Pesci. Le stelle hanno ordito un quadro fatto di emozioni molto forti, tali da far perdere il controllo molto facilmente. I Pesci potrebbero essere più gelosi del solito, oppure troppo annoiati e perdere la pazienza. Sarà importante trovare e mantenere un equilibrio e questo costerà un po’ di fatica.

Insomma, acquazzone in arrivo per 2 segni zodiacali, che sono i Gemelli e i Pesci, ma è una situazione assolutamente momentanea. Bisogna solo mantenere la calma e aspettare che il brutto tempo passi, magari riparandosi in posti sicuri, per concludere usando la consueta metafora. Solamente in questo modo si può superare il momento difficile e poi avere la giusta energia per addentrarsi e godere di quello positivo che verrà nelle prossime settimane.