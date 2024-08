Quanto costa una vacanza a Dubai? Ecco la cifra che si può raggiungere

Se vogliamo andare a fare una bella vacanza a Dubai, quanto ci può costare? Vedremo alcune informazioni utili dalla preparazione del viaggio alla spesa da fare durante i giorni di permanenza per farci un’idea precisa della cifra totale.

Dubai è una città degli Emirati Arabi Uniti ed è molto famosa in tutto il Mondo per i suoi grattacieli e per i negozi di lusso. Conta 3 milioni e mezzo di abitanti e molti vip puntano a fare le vacanze in questo meraviglioso paradiso. Ma non serve essere un vip per permetterselo. In questo articolo vedremo quanto costa una vacanza a Dubai, dal volo a quello che serve durante la permanenza nella città. Sicuramente ci avrete pensato molte volte a risparmiare qualcosa per un viaggio simile ed ecco qualche prezioso consiglio e dettaglio.

Quanto costa una vacanza a Dubai?

Per prima cosa, come per ogni viaggio, bisogna guardare quanto costa il volo. Si può partire da Milano oppure da Roma ed è un costo fondamentale da tenere in considerazione, soprattutto se dovete raggiungere anche queste due città. Con scalo la fascia di prezzo va dai 250 ai 350 euro. Il costo sale se prenotate un volo diretto. Tuttavia, per risparmiare bisogna prenotare con tanto anticipo e in bassa stagione. Diversamente, è naturale che le tariffe siano molto più alte.

Altra parte importante da considerare è quella relativa all’alloggio. A Dubai gli hotel e le sistemazioni per i turisti sono molto costosi. Diciamo che si possono trovare camere a 50 euro a notte e poi anche camere di lusso per cui basterebbero a malapena 700 euro a notte. In questo caso, per risparmiare è doveroso rifarsi ad una compagnia o approfittare di varie offerte o sconti.

Quanto si spende a Dubai? Quanto portare nel portafoglio

Oltre al costo dell’aereo e del pernottamento, bisogna calcolare quanto serve per rimanere nella città. Questo include il mangiare e le varie attività che si vogliono svolgere. Se si va in ristoranti di lusso la cifra si aggira sui 200-300 euro a persona, ma non dovete farvi prendere dal panico. Ci sono zone della città in cui ci sono locali e street food molto economici.

Infine, dobbiamo calcolare il costo dell’assicurazione sanitaria, degli spostamenti che dovremo eventualmente fare nella città e con quali messi e tutto quello che si ha intenzione di visitare. Tutto questo deve far parte del calcolo finale su quanto costa una vacanza a Dubai.