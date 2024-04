Come arrivare a superare il muro dei 5km di corsa? Non bisogna improvvisare, ma seguire queste regole che vi aiuteranno a farlo

Chi inizia a correre, lo fa, soprattutto, per perdere peso, in particolare in vista dell’estate o dopo certe festività dove si mangia senza un domani. Molti fanno qualche uscita e mollano il colpo, altri, invece, ci prendono gusto e vogliono migliorarsi. Ecco, allora, come arrivare a correre 5km.

Ogni podista che si rispetti, ve lo dirà come un mantra. “Run for your life” non è solo un modo di dire, ma per tanti corridori una vera filosofia di vita. Si corre per stare meglio, non solo fisicamente, ma anche mentalmente e spiritualmente.

Tanti iniziano a farlo, soprattutto intorno a certi periodi. Dopo le festività natalizie, per smaltire i chili di troppo, anche se il freddo non aiuta. Altri, in vista dell’estate, per poter superare la cosiddetta prova costume che tanto ci angoscia. Sono persone che, spesso, dopo aver raggiunto i loro principali obiettivi, come quello di vincere la sfida con la bilancia, mollano il colpo. Sono come “podisti della domenica. Altri, invece, ci prendono gusto e vogliono migliorarsi.

Come arrivare a superare il muro dei 5km di corsa? Ecco come potresti fare

Uno dei segreti per continuare ad andare a correre è quello di porsi degli obiettivi. Prima un chilometro tutto di seguito, poi 2, poi 3, poi 4 e, come traguardo del primo periodo, quello di superare i 5km. Che, magari, per chi è giovane, sono fattibili subito. Il discorso, però, è che non siano una tantum, ovvero ci riesco, dando fondo a tutte le mie energie, ma non so se riuscirei a ripeterlo. Non è così che si fa. Bisogna andare per gradi, anche se si è capaci di correre per più tempo.

Non avere fretta, ma godersi il momento della corsa. Prima alternando tot minuti di corsa ad altri al passo, ad esempio, 2 minuti al passo e 2 di corsa da ripetere 10 volte. Poi, dopo una settimana, provare a scendere a 1’30” al passo alternandoli con 2’30” – 3’ di corsa. Non importa la velocità, ma, in questo momento, solo la resistenza.

Ecco il piano da fare per arrivare a 5 km di corsa

Poi si può pensare, ad uguale passo, di passare a 5’ di corsa. Poi si può scendere ad un minuto al passo e 6-7’ di corsa. Fino ad arrivare a farne 2’ al passo e 10’ di corsa da ripetere prima due e poi tre volte. L’obiettivo successivo è di arrivare a correre 15’ consecutivi, per due volte, alternandoli con 1’30” al passo. Quando ve la sentite, provare a fare i 30’ consecutivi vedendo a quanti chilometri corrisponderanno. Come arrivare a superare il muro dei 5km di corsa? Ponendo, ad esempio, che in 30 minuti abbiate corso 4km di seguito, incrementare la vostra distanza, corsa dopo corsa, fino al fatidico muro dei 5km.

Due avvertenze: queste sono indicazioni generiche, come degli esempi, che potrebbero non adattarsi al vostro stato di forma. Starà a ciascuno modellarsi gli allenamenti in base alla condizione, giocando sulle ripetizioni di minuti al passo e minuti di corsa. Secondo, prima di un piano come questo, dovete fare un passaggio obbligatorio da un medico dello sport che certifichi che il vostro organismo è pronto per correre così tanto tempo. Non fate cose di cui poi pentirvi. La corsa è gioia.