Annalisa e il suo grande amore: ecco in quale circostanza strana ha conosciuto suo marito Francesco Muglia

La cantante di grande successo è felice sul lavoro, ma anche nella vita privata. Scopriamo in quale occasione speciale ha conosciuto il suo neo marito.

È un periodo di grande felicità per Annalisa. La cantante sta vivendo un momento d’oro della sua carriera, grazie a canzoni che le hanno regalato dei record assoluti, come “Bellissima”, “Ragazza sola”, “Euforia” e ultima, ma non per importanza “Sinceramente”. Quest’ultima, infatti, è la hit portata da Annalisa a Sanremo, che le ha permesso di piazzarsi al terzo posto del podio, dopo Angelina Mango e Geolier. E, anche il 2023, è stato un anno ricco di soddisfazioni per Annalisa, sul piano professionale così come su quello personale. La cantante, infatti, ha scelto di sposare Francesco Muglia, un uomo distante dal mondo dello spettacolo, che le ha fatto battere il cuore. Pochi sanno, però, che Francesco e Annalisa si sono incontrati in circostanze quantomeno insolite, dimostrando che l’amore, spesso, sa scrivere scenari inaspettati e meravigliosi.

Annalisa e il suo grande amore sono la prova che l’incontro con l’anima gemella può avvenire davvero ovunque

La storia d’amore tra Annalisa e Francesco ha dell’incredibile, perché sembra uscita direttamente da una sceneggiatura cinematografica. Tutto ha avuto inizio a bordo di una crociera, un contesto lontano dai palchi e dai riflettori ai quali la cantante è abituata. Francesco, manager di una compagnia di crociere, per motivi di lavoro, si trovava proprio a bordo della nave su cui vi era anche Annalisa. È partita così la conoscenza tra i due, che oggi si è trasformata in una storia d’amore fatta di complicità, sostegno reciproco e condivisione di valori e progetti di vita. Della storia tra i due si sa davvero poco, anche se grazie ai flash dei fotografi siamo riusciti a scovare qualche dettaglio in più sulla relazione.

Un matrimonio riservato

Annalisa e il suo grande amore hanno deciso di suggellare la loro unione con un matrimonio per pochi intimi. Un evento riservato, celebrato dall’affetto dei familiari e degli amici più cari. I paparazzi che sono riusciti a scattare qualche istantanea dell’evento, hanno mostrato una Annalisa radiosa e innamoratissima, pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita al fianco dell’uomo che ha conquistato il suo cuore. Nello specifico, i due si sono sposati il 29 giugno 2023 nella Basilica di San Francesco d’Assisi, e la cantante ha dedicato parole bellissime al neo marito. Annalisa, ancora una volta, dimostra di essere una ragazza semplice, nonostante oggi sia una vera popstar.

La sua storia con Francesco è la testimonianza che, al di là delle luci della ribalta, ciò che veramente conta è trovare qualcuno con cui condividere la vita, nei momenti di successo come in quelli più intimi e personali. Detto questo, però, bisogna ammettere che Annalisa sia molto riservata sulla sua vita privata, e che non ami apparire sui giornali. A fine festival di Sanremo, infatti, si è anche parlato di una possibile gravidanza, che la cantante ha prontamente smentito, anzi. Come lei stessa ha ammesso, questa domanda l’ha fatta sentire un po’ a disagio e sotto pressione, nonostante abbia dichiarato di volere un figlio.