5 destinazioni remote per allontanarsi dalle persone e vivere in completo relax

Molti di noi sognano di raggiungere delle destinazioni remote, poco frequentate, in modo da allontanarsi dalle persone ed ecco qualche consiglio su qualche posto perfetto per trascorrere un periodo di completo relax.

Le vacanze sono all’ordine del giorno in Italia e nel resto del Mondo quando arriva l’estate. Quando si hanno un po’ di giorni o settimane di pausa dal lavoro, è normale avere voglia di evadere dalla routine quotidiana per staccare la spina, vedere posti nuovi e rilassarsi. Il relax, però, non sempre avviene. Dipende dal posto scelto. In questo articolo vogliamo suggerirvi 5 destinazioni remote per allontanarsi dalle persone e vivere momenti di completo relax. La solitudine non sempre è qualcosa di negativo. A volte è necessaria per ritrovare un po’ di equilibrio e di serenità.

5 destinazioni remote per delle vacanze perfette

La prima destinazione che ci sentiamo di consigliare è sicuramente la Scozia. Fare un viaggio di 7-10 giorni tra città e paesini della Scozia è qualcosa di magico. Natura incontaminata e poche persone sono gli elementi principali. Il tempo potrebbe non aiutare, e anche il cibo in alcune zone lascia a desiderare, ma ciò che si rivela tra le varie montagne, tra le valli, i castelli e tutti gli elementi della zona è qualcosa che avvicina molto ad una dimensione fiabesca.

Poi, passiamo ad una località degli Stati Uniti: il Wyoming. È lo stato meno popoloso e meno densamente popolato degli Stati Uniti. Quindi, poche persone e una natura semplicemente incredibile. C’è parte del parco di Yellowstone, i famosi geyser, cascate, laghi ed è ricco di meraviglia in ogni dove.

Ancora, rimanendo negli Stati Uniti, perché non visitare il Montana? Si tratta di un vero e proprio gioiello dove poter immergersi nella natura e dove è impossibile evitare di vivere l’esperienza del ranch. Famosissimi quelli dedicati propri ai turisti in cui è possibile fare attività con i cavalli e non solo.

Due isole perfette

Infine, prenderemo in considerazione delle isole. Le prime sono le Isole Aran, in Irlanda. Qui le scogliere incontrano un mare meraviglioso, anche se bisogna fare attenzione al vento. Ci sono molti forti da vedere e da visitare e quei luoghi sono estremamente fotogenici. La seconda isola è l’Islanda. Non c’è luogo più remoto e meno popolato d’Europa. Canyon e lunghissime vallate isolate fanno parte dell’incantevole paesaggio di quest’isola. Naturalmente Reykjavík è molto affollata, ma basta allontanarsi un po’ dalla città per trovare pace e relax tra la natura incontaminata.