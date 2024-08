Tante sorprese con Mercurio nel segno: ecco chi è il fortunato dello zodiaco

Settimana molto interessante con tante sorprese portate da Mercurio per un segno zodiacale in particolare; ecco chi è e che cosa gli succederà in questi giorni.

L’oroscopo fa parte della vita di tutti i giorni. Gli astrologi ci permettono di dare uno sguardo al nostro cielo, quello corrispondente al nostro segno zodiacale. Possiamo capire, quindi, per chi ci crede ovviamente, come andrà la nostra fortuna, se ci saranno delle opportunità economiche o degli incontri dai quali sarà possibile ricavare dei sentimenti a lungo termine.

In questi giorni ci saranno tante sorprese con Mercurio nel segno per uno in particolare. Nello zodiaco occidentale i segni sono 12 e per uno di loro le cose andranno molto bene. Vale la pena scoprire chi è con maggiori dettagli, non trovate?

Tante sorprese con Mercurio nel segno del Leone

Il segno fortunato di questa settimana è quello del Leone. Diciamo che, dopo un periodo un po’ turbolento, poi è esploso in tutta la sua luce e il suo fascino. Adesso la persona che appartiene a questo segno si sente carismatica, piena di energia e come se potesse fare tutto. Questa positività attira le cose belle e le opportunità.

In particolare, con Mercurio nel segno, ci saranno tante sorprese. Le stelle parlano di nuove opportunità lavorative, incontri inaspettati e delle chiamate che non si aspettavano minimamente. Certo, tutto un po’ destabilizzante, ma non in modo negativo.

Anche Giove è favorevole e promette una fine d’estate e un autunno molto positivi. Marte regala molta energia ancora per diverse settimane. Insomma, è proprio il momento giusto di rimettersi in gioco e realizzare tutto quello che si desidera.

Leone: grande segno di fuoco

Possiamo dire che il Leone è il segno di fuoco per eccellenza. La sua grande criniera dorata ci fa capire che lui splende sempre di luce propria e che è un leader nato. Trascina le persone, anche se queste non lo vogliono. Si fa voler bene, si fa odiare, ma in ogni caso si parla sempre di lui. Il Leone è un segno assolutamente protagonista dell’estate e dello zodiaco. Nei prossimi mesi farà scintille!