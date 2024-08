Vacanze e stress: possono davvero spuntare anche i capelli bianchi?

Le vacanze sono anche fonte di stress per molte persone, ma è vero che con lo stress spuntano i capelli bianchi? Vediamo che cosa dicono gli esperti sull’argomento.

L’estate è la stagione per eccellenza delle vacanze. Praticamente quasi tutti pianificano di partire una settimana, due settimane, forse di più o magari solamente qualche giorno e raggiungere una località diversa dalla solita routine. Di solito la scelta è fra il mare e la montagna, ma nessuno esclude vacanze in città, al lago o dai parenti. Vacanza non ha soltanto un’accezione positiva, però, perché molte persone provano ansia e stress. La domanda che ci poniamo oggi è questa, prendendo spunto da questo: ma lo stress può davvero far venire i capelli bianchi? È possibile tornare da una vacanza con più capelli bianchi rispetto a prima? Vediamo che cosa dicono gli esperti.

Vacanze e stress: perché si prova ansia?

Non è facile nemmeno stare in vacanza se ci si pensa bene. Chi ha i bambini sa perfettamente che possono essere molto vivaci e capricciosi, difficili da gestire. Ma non solo, pensiamo anche a chi deve essere per forza reperibile dal lavoro o situazioni simili. Inoltre, anche cambiare la propria routine può far provare al nostro corpo una sensazione di stress.

Spuntano davvero i capelli bianchi se si è stressati?

Basta pensare a qualche film o cartone animato e la scena di avere i capelli bianchi dopo uno spavento o dopo un periodo di stress non è così assurda. Questo aspetto è entrato a far parte dell’immaginario collettivo, ma è un falso mito o la realtà? Secondo un recente studio sembra sia proprio vero.

L’Università di Harvard ha condotto un esperimento sui topi sottoponendoli a ogni situazione possibile di stress, sia a livello fisico che psicologico. Il risultato è stato il cambiamento di colore del loro pelo in grigiastro o bianco.

Il colpevole di questo cambiamento è il sistema nervoso simpatico, in particolare un neurotrasmettitore che si chiama noradrenalina. In presenza di stress acuto i neuroni del sistema nervoso rilasciano noradrenalina, la quale agisce sul follicolo pilifero. La noradrenalina sveglia le cellule staminali che si trasformano in melanociti attivi esaurendo il pigmento.

Naturalmente, oltre allo stress, ci possono essere anche altri fattori per cui i capelli diventano bianchi. Pensiamo alla naturale evoluzione del capello, certo, ma bisogna considerare anche la genetica, il fumo e altri fattori.