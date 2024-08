3 segni zodiacali che dovranno affrontare la tempesta: sfide in arrivo per loro

Dopo mesi di alti e bassi, 3 segni zodiacali dovranno affrontare la tempesta ed ecco di chi si tratta. Arrivano grandi sfide e dovranno essere pronti ad affrontarle senza cedere.

L’oroscopo della settimana prevede aspetti favorevoli per alcuni e aspetti meno favorevoli per altri segni zodiacali. Le stelle e i pianeti con la loro posizione determinano l’attitudine dei prossimi giorni. Ci sono 3 segni zodiacali che dovranno affrontare la tempesta e che, quindi, dovranno essere pronti a tutto. Le difficoltà fanno parte della vita, ma conoscere in anticipo un periodo un po’ sottotono può dare una mano per superare tutto senza troppi problemi. Scendiamo nei dettagli.

3 segni zodiacali che dovranno affrontare la tempesta: Scorpione

Nonostante si parli di una buona riuscita per chi è coinvolto nel settore dell’arte, le stelle prevedono una grande instabilità emotiva per chi è nato sotto il segno dello Scorpione. Si avrà molta difficoltà a controllare le proprie emozioni. Dunque, meglio evitare le promesse o assumere ruoli di responsabilità, non è il momento giusto. Questa emotività potrebbe ripercuotersi in modo negativo sulla salute e gli incontri fatti in questi giorni potrebbero deludere. È un periodo decisamente sottotono, ma che passerà con netti miglioramenti soprattutto nelle finanze.

Capricorno

Anche per il Capricorno le stelle dicono che ci saranno sfide emotive da affrontare sul lavoro e negli affari. Ci sarà tanta rabbia e questo potrebbe far cadere le persone del segno in provocazione. In amore sarà tutto molto complicato a causa di questo nervosismo che si protrarrà per giorni. Meglio stare un po’ da soli, riflettere, invece di scontrarsi con il partner o con altre persone, appena conosciute.

Pesci

Quando abbiamo iniziato questo articolo abbiamo parlato di tempesta. Ebbene, ci riferiamo, in senso metaforico, ad una tempesta emotiva. Sarà coinvolto in questo tornado di emozioni anche il segno dei Pesci. Le stelle prevedono conflitti sul lavoro, un calo di energia importante verso il fine settimana e un forte stress. Tuttavia, i Pesci potranno trovare il sostegno delle persone che hanno vicino.

3 segni zodiacali che dovranno affrontare la tempesta, intesa come quella emotiva, sono, dunque, Scorpione, Capricorno e Pesci. Mantenere la calma è il consiglio da seguire per non peggiorare le cose, tanto il brutto tempo, come sempre, passerà.