Quale isola della Grecia scegliere a settembre? Una meravigliosa e magica

Andare in vacanza in Grecia a settembre conviene, ma quale isola scegliere? Vi parliamo di un posto incantevole che non potete assolutamente non visitare.

La Grecia è una delle mete più desiderate durante l’estate. Il suo mare cristallino e il suo paesaggio mozzafiato la rendono perfetta per una vacanza in due o con tutta la famiglia. Il grande pienone, soprattutto nelle località più famose, avviene nel mese di agosto. Per questo molte persone decidono di evitare l’affollamento e di viaggiare a settembre. Va benissimo, ma quale isola della Grecia scegliere a settembre? Siamo qui per scoprirlo con qualche consiglio prezioso per il viaggio.

Quale isola della Grecia scegliere a settembre?

Sicuramente a settembre le temperature inizieranno a diminuire perché, in genere, è questo quello che accade nella zona mediterranea. Moltissimi voli vengono cancellati e non è più possibile trovare dei voli diretti in alcune località della Grecia.

Noi, però, ci sentiamo di suggerirvi la bellissima Creta. È l’isola più sud che può garantire un clima ancora caldo fino a fine settembre e un mare non troppo freddo. È davvero l’ideale per chi vuole evitare la folla e godersi momenti di relax in un paesaggio straordinario. Le spiagge di Balos, Falassarna e Elafonissi vi aspettano, così come alcuni luoghi di cultura come Knosso. Fino a fine settembre sono disponibili, in genere, voli diretti fino all’aeroporto di Chania oppure quello di Heraklion.

Fattori da considerare

A settembre probabilmente si dovrà prenotare un volo fra settimana perché quelli del weekend iniziano a venire cancellati. Tuttavia, i costi sono decisamente inferiori, quindi, questo è un aspetto totalmente positivo. Fate poi un pensiero sul clima, non così tanto caldo come nei mesi precedenti, e sulla durata delle giornate che, ovviamente, diminuisce, soprattutto a fine settembre. Quindi, meno ore di luce a disposizione per stare al mare o per fare le attività desiderate.

Se la domanda è quale isola della Grecia scegliere a settembre, noi ci sentiamo sicuramente di consigliarvi Creta, per i luoghi incantevoli, per il buon cibo e per le varie attività che si possono fare, tra adulti e con i bambini.