Non avete voluto o potuto farle prima ed ecco l’occasione di vacanze last minute; i posti di mare migliori da raggiungere in Italia nel mese di settembre.

Di solito, la maggior parte delle persone ha le ferie dal proprio lavoro nel mese di agosto. Moltissime aziende e uffici, infatti, chiudono una settimana o due in quel mese. Ma proprio per questo motivo le mete marittime sono poi affollate. Invece, se si ha la possibilità di fare delle vacanze last minute, in settembre, pur rimanendo in Italia, è perfetto. Ecco alcuni consigli delle mete da raggiungere per godersi ancora il mare in relax e con temperature ancora degne dell’estate.

Vacanze last minute: le mete di mare migliori nel mese di settembre in Italia

In molti considerano la fine di agosto come la fine dell’estate senza considerare che la stagione si chiude a fine settembre. Quindi, c’è ancora un intero mese per poter fare delle vacanze, anche corte. A settembre ci sono due fattori positivi: il clima meno caldo e i costi più contenuti.

Un posto in cui poter andare e spendere poco è il Salento. Questa terra millenaria con acqua cristalline e spiagge bianche con la famosissima spiaggia di Punta Prosciutto sarà gradevolissima in quel periodo dell’anno e non molto affollata. Quindi, si potrà stare al mare e poi concedersi una passeggiata tra le zone di cultura.

Un’altra meta ideale per il mese di settembre è l’Isola d’Elba. Si può raggiungere in traghetto da Piombino e poi poter ammirare il mare e la montagna. L’affollamento dei turisti diminuisce drasticamente nel mese di settembre e ci sarà maggior possibilità di fare tutto con calma e in completo relax.

Infine, il nostro suggerimento è quello di andare a visitare le Cinque Terre in Liguria. Questi borghi colorati affacciati sul mare sono uno spettacolo meraviglioso per gli occhi. C’è un ambiente naturale bellissimo e una tradizione secolare specifica che fa rimanere a bocca aperta. È una terra che sa includere tutti, sia adulti che bambini.

Se avete la possibilità di farle, ma dovete ricorrere a vacanze last minute, queste sono mete italiane che meritano sicuramente la vostra attenzione.