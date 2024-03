Si conferma il rialzo dell’euro contro il dollaro che chiude per le secondo settimana consecutiva al rialzo. Ci potrebbero essere, quindi, i presupposti per un’accelerazione rialzista. Vanno, però, ricordati due aspetti fondamentali. Primo, c’è bisogno di conferme nel breve per l’eventuale rialzo. Secondo, la settimana del 4 marzo prevede eventi importanti che potrebbero avere un forte impatto sull’andamento del cambio euro dollaro.

Gli eventi che hanno condizionato l’andamento del cambio e quelli che potrebbero condizionarlo

A seguito della pubblicazione del deludente rapporto ISM Manufacturing PMI, che ha registrato un calo da 49,1 a gennaio a 47,8 a febbraio, l’indice del dollaro statunitense ha registrato un arretramento. Un punteggio inferiore a 50 indica una contrazione nell’attività manifatturiera. Inoltre, la lettura finale del rapporto Michigan Consumer Sentiment non ha soddisfatto le previsioni degli analisti.

Da ricordare, poi, settimana prossima ci saranno eventi molto importanti, tra cui la riunione della BCE, la relazione semestrale del presidente della Federal Reserve Powell al Congresso e i dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti che saranno pubblicati all’inizio di marzo.

L’euro potrebbe presto regalarsi un’altra opportunità di rafforzarsi contro il dollaro

Time frame giornaliero

Nelle ultime sedute l’euro si è molto rafforzato nei confronti del dollaro. Tuttavia, come si vede dal grafico, le quotazioni stanno avendo molte difficoltà nel superare la forte resistenza in area 1,0854. Quest’ultima, infatti, rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso rialzista mostrato in figura. La sua rottura, quindi, potrebbe avere un impatto molto benefico sull’andamento della moneta unica europea. Non bisogna dimenticare, però, che solo la definitiva rottura di area 1,1111 potrebbe confermare la definitiva inversione rialzista.

In caso contrario il cambio euro dollaro potrebbe nuovamente girare al ribasso.

Time frame settimanale

A livello settimanale la tendenza in corso è rialzista, ma per un rialzo di lungo respiro potrebbe essere più prudente attendere la rottura al rialzo di area 1,1089. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.