Titanic, come andò veramente il naufragio: tutto quello che il film non ha raccontato

Sappiamo davvero tutto sulla storia del Titanic? Il cinema potrebbe aver distorto la realtà dei fatti: approfondiamo il discorso.

Tutti quanti noi conosciamo la tragica storia del Titanic tornata purtroppo tristemente attuale con la tragedia che ha colpito i turisti intenti ad osservare il relitto della famosa nave. È rimasta impressa nella nostra mente per tantissimo tempo, non a caso il film del 1997 è una delle pellicole più celebri di tutta la storia del cinema. Gli spettatori sono rimasti incantati da quello che hanno visto, ed è un film che non verrà dimenticato neanche in futuro.

Ma quanto è fedele la storia raccontata rispetto a quella realmente avvenuta? Ci sono diversi elementi che potrebbero essere analizzati, e che forse non rappresentano la realtà dei fatti. Le recensioni positive superano di gran lunga quelle negative, ma attenzione: avere una opinione imparziale è importante. Vediamo quali sono le grandi differenze tra il film e la realtà.

Titanic: sapete ogni cosa su questo film? Forse qualcosa vi sfugge, ecco che cosa avete sempre ignorato

Uno dei primi elementi discutibili è che quasi tutto l’equipaggio e i passeggeri della nave non sono sopravvissuti al naufragio. Non si conoscono i dettagli di quella tragica notte, ma è certo che siano passati a miglior vita. James Cameron aveva rappresentato alcune scene basandosi su delle teorie, e non su dei fatti che sono avvenuti per davvero. Ciò non toglie che sia stata una scelta intelligente da parte sua, anche perché potrebbero essere successi.

Un elemento che forse non vi aspettereste di sapere, e che potrebbe rovinare la vostra opinione sul film, è questa: i personaggi sono stati inventati. Jack, Rose e Cal non sono mai esistiti, per cui erano stati inventati di sana pianta soltanto per la realizzazione del film. Altri ancora, invece, sono realmente esistiti. Un esempio è il capitano Edward John Smith, oppure la sopravvissuta Margaret Molly Brown. Non tutto quello che abbiamo visto è stato pensato, bensì soltanto riportato.

E per quanto riguarda l’affondamento, invece? Anche questo non è esattamente corretto. Il film è parzialmente accurato, perché la fine del Titanic avviene in maniera molto lenta e più drammatica rispetto a quanto avvenuto nella vita reale. Nel 1912 la sua fine era stata rapida e indolore, diversamente da quanto viene mostrato nella pellicola. A parte altre piccole critiche fatte nel corso degli anni, il Titanic rimane un bellissimo film da rivedere anche nei giorni nostri.

