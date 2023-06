Vuoi recuperare tutte le tue password? Questo trucco ti lascerà senza parole

C’è un trucco geniale che ti permette di recuperare subito tutte le tue password, ecco cosa devi fare: resterai senza parole

Quando si tratta di sicurezza in rete, c’è un elemento che più di tutti è importante scegliere con cura: la password. Come sicuramente già sapete, si tratta di un codice solitamente alfanumerico che serve a proteggere i vostri account. Quando effettuate un login, insieme al nome utente o all’indirizzo email, vi verrà chiesto ogni volta di digitare il codice che avete precedentemente impostato.

Bisogna però stare molto attenti soprattutto a ricordarsi quali sono le password che abbiamo messo, perché il rischio è di dimenticarle. Soprattutto quando se ne scelgono di diverse per ogni singolo profilo, che in realtà è la cosa giusta da fare per non rischiare furti di massa. Devi sapere che esiste un trucco geniale e che ti lascerà senza parole per recuperare le tue password in un batter d’occhio, provalo subito!

Recuperare le password con un click, prova questo trucco

Se non ti ricordi una o più password dei tuoi account, magari di quelli che non utilizzi più spesso, non c’è nulla da temere. Esiste infatti un comodo trucco che in pochissimi conoscono e che ti permetterà di avere accesso ad ogni profilo salvato e ai suoi dati di accesso. Si tratta di un segreto che non utilizza quasi nessuno ma che potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto in determinate situazioni, quando ti ritrovi a dover effettuare l’accesso ma non sai come fare.

Per prima cosa, apri il browser di internet da smartphone o da PC. Possibilmente Google Chrome e dopo aver effettuato l’accesso col tuo profilo personale. A questo punto, digita nella barra di ricerca “Gestore password Google” e scorri fino a trovare la pagina di Big G. Occhio perché prima potrebbero comparirti i contenuti sponsorizzati, che non sono ciò che stiamo cercando.

Una volta aver aperto il sito di Google, come per magia avrai accesso ad un elenco con letteralmente tutte le tue password e gli account salvati. Ti basterà scorrere e cercare ciò di cui hai bisogno. Ma non solo, perché c’è anche una comoda barra di ricerca che ti permette di digitare il nome del sito per il quale stai cercando i dati di accesso. Nulla di più semplice, in pochissimo tempo avrai risolto e potrai goderti senza problemi i tuoi profili senza pensare alle password.