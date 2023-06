Visita al relitto del Titanic, spendere 250 mila dollari e morire

Spendere 250 mila euro per scendere a 3800 metri di profondità, nel mare più nero. E morire. Così ad un relitto se ne aggiungerà un altro.

E’ uno strano intreccio di storie macabre ed assurde, questa cronaca del sommergibile in visita al relitto del Titanic. improvvisamente scomparso e dato per disperso: una barchetta di carta abbandonata all’ignoto.

Le premesse erano già in odore di follia: un business milionario cucito su misure per persone ricche come Creso, moneta più o moneta meno, annoiate abbastanza per decidersi ad entrare nella tasca stretta di un sommergibile tascabile, bianco come una caramella alla menta, di tecnologia incerta, dubbia affidabilità e destino segnato senza aver bisogno di una Cassandra.

Sommergibile bianco, perchè non è il caso di farsi illusioni

E’ una storia maledettamente rapida come l’ossigeno ad esaurirsi. Un contro alla rovescia che corre verso il punto zero dove le speranze verranno cancellate da una realtà che vedi già nitida, perché le nebbia della speranza è quella, lieve e sottile, che si solleva talvolta sul mare. Dura poco. E’ la nebbia di un attimo che lascia posto al sole. Ora l’offuscamento che ci impedisce di capire dura ancora meno e vene spazzato via dal nero dell’oceano, un’onda sottomarina che avrà trattato quel piccolo sommergibile come un giocattolo nella vasca da bagno. Ma qui c’è un mare senza fine: è l’Oceano Atlantico dove nell’aprile del 1912, di notte, affondò il Titanic, urtando contro il bianco di un iceberg. Un’immensità bianca che il nero della notte riuscì a coprire come fosse nulla, fino a quando non fu troppo tardi.

Non c’è neanche da chiedersi con quanta facilità ora la notte del mare avrà coperto il sommergibile bianco, il minuscolo iceberg follemente chiamato Titan con a bordo 5 milionari che possono contare su una manciata di ore per non morire come persone qualsiasi, peggio di loro. Molto peggio, dopo aver pagato una fortuna, 250 mila dollari a testa, per curiosare tra i resti di una tragedia che chiedono solo di riposare nell’oblio. E invece no: il luogo attrae, e qualcuno fiuta l’affare. Quindi i ricchi spendono una fortuna ed eccoli in tour a frugare tra i resti del relitto, fino a quando il Destino non ne ha abbastanza di loro e prepara un’uscita in grande stile, sconvolgente e drammatica come quella che oltre 100 ani fa toccò in sorte a chi, a differenza di loro, non se l’era andata a cercare.

Un viaggio per vedere ruggine e buio

Un modo strano e straordinariamente costoso di rischiarsela per vedere una maestosa ferraglia a migliaia di metri in profondità coperta da alghe e buio, nient’altro: la stessa sensazione che potresti riscontrare nella contemplazione di una grande fabbrica abbandonata, dove la frenesia industriale ha lasciato spazio al tempo. Ecco allora che ci appare dal nulla un colosso in disfacimento, un ninnolo dell’incuria a ricordarci come tutto, anche l’ambizione più sfrenata sia nulla dinanzi all’inevitabile.

Ricchezza e curiosità non sono sempre buone compagne di viaggio e finiscono per portarti nell’abisso. Ti portano nel buio più pesto, mano nella mano: questo è uno degli aspetti più folli della faccenda. Perché se il relitto del Titanic s’illuminasse, d’improvviso, nel profondo di quei 3800 metri come un monumento, quando inserisci la monetina, se si mostrasse come una colossale Bette Davies con rughe abissali, una diva del profondo che ci osserva, incredula di essere stata disturbata per un instante allora sì, forse sarebbe valsa la pena.

Ma il relitto enorme resta nel buio, 269 metri di ruggine depredati dal turismo dell’ombra che ha portato in superficie gli oggetti più diversi: dai piatti agli orologi da tasca fermi pochi minuti dopo l’inabissamento per lasciare sul fondo i resti, imponenti e inutili, e che il piccolo sommergibile dei turisti può illuminare e contemplare debolmente.

250 mila dollari per morire

Me è folle anche il metodo di questo tour, non solo lo scopo. E il riflettore su questa stupidita si accende proprio quando vengono a mancare i contatti con il piccolo sottomarino. In quel momento il mondo accende il riflettore sulla follia, quella vera, più grande del relitto, lì sotto. Perché ci dicono che Titan procedeva da solo, senza neanche un’imbarcazione a fargli da guardaspalle, in superficie: era solito puntare verso il grande relitto e via: una spazio strettissimo, cibo e acqua razionati, per sfidarne uno immenso. E ora anche l’ossigeno sarebbe da razionare ma non puoi farlo e decide lui quando finire. Ed hai freddo e sei nei buio.

Dicono che non riesci neanche a vedere la tua mano, lì sotto, e immagini cosa possano aver provato i cinque uomini baciati dalla fortuna fino a pochi giorni fa, quando hanno deciso d’imbarcarsi veramente. Forse se ne sono andati per freddo, prima ancora che per mancanza d’aria, dicono. Provi a pensare cosa si provi, quando tutto è buio l’intorno e avevi paura fa bambino ad entrare nella stanza dei nonni quando non trovavi subito l’interruttore. Ma era un attimo. Provi a pensare cosa provano ed hanno provato quei 5 là sotto, ma inutile. Meglio così, perché capirlo non deve essere una consapevolezza che avresti voluto avere, se hai la fortuna di uscire da quell’attimo e guardare indietro.

Da quell’attimo loro non potranno uscire, lo sappiamo. I miracoli sono più rari dei disastri, sembra dire quell’enorme lascito del tempo, a 3800 metri di profondità. Non è bastato. L’opulenta leggerezza di una piccola traccia bianca che ha trasformato la consapevolezza del benessere in una spaventosa sopravvalutazione delle proprie possibilità e in una folle una sfida si è infine accorta quanto è lieve tutta la ricchezza del mondo quando ha su di te tutto il peso dell’oceano. Ma forse non hanno neanche avuto il tempo di pensare, né di avere paura.