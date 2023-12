Carlotta Mantovan, ci sono due angeli custodi dietro al suo successo a Ballando con le stelle

Una voglia immensa di andare avanti: Carlotta Mantovan è tornata in tv con l’entusiasmo di sempre grazie a due angeli custodi, ecco chi sono.

Un cambiamento radicale nella sua vita per trovare così nuovamente stabilità. La scomparsa del marito ha scombussolato la sua esistenza, ma ora si è fatta forza ed è tornata in tv come concorrente di Ballando con le stelle a distanza di anni.

Carlotta Mantovan ha provato ad andare avanti nonostante il dolore con la dipartita del marito Fabrizio Frizzi, che è stato per anni un punto di riferimento per i programmi Rai. La donna ha ripreso in mano la sua vita anche per il bene della figlia, ed è un’abile cavallerizza partecipando a gare italiane ed internazionali di salto ad ostacoli. Un hobby che è diventato a poco a poco la sua passione più grande.

Carlotta Mantovan, il suo rifugio preferito: ecco come sta

Come svelato dal settimanale NuovoTv, Carlotta Mantovan è tornata a gioire grazie a due angeli custodi. La vedova di Fabrizio Frizzi – che è venuto a mancare nel marzo 2018 – si sta mettendo alla prova come concorrente di Ballando con le stelle, con tutta la sua voglia di emergere lasciando da parte il suo dolore per la morte del marito.

Proprio quest’ultimo si era esibito nel lontano 2005: ora lei si sta dando da fare anche grazie al suo nuovo angelo custode, l’amica del cuore Antonella Clerici. La conduttrice tv aveva un grande rapporto con Frizzi ed ha aiutato la donna a superare i momenti complicati. Carlotta infatti ha dovuto attraversare periodi difficili quando un brutto male ha portato via il marito.

A distanza di anni è tornata in tv andando avanti supportata dall’amore della figlia Stella, che è diventata il suo assoluto punto di riferimento. Un legame davvero solido il loro. Tornando alla Clerici, la chiamò subito dopo la tragedia nel cast di Portobello, lo storico varietà di Enzo Tortora, che la Rai aveva proposto. Con la conduttrice tv si vedono anche in vacanza e le due condividono la stessa passione per i cavalli.

Il compagno della Clerici, Vittorio Garrone, infatti è un importante allevatore per discipline olimpiche. La figlia della conduttrice tv, Maelle, invece, è una promettente amazzone. Mentre la piccola Stella ha recentemente lasciato l’equitazione frequentando una scuola di danza.