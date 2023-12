Ridurre il consumo di sale senza rinunciare al sapore: ecco le alternative salutari per ogni tipo di ricetta

Il sale è il condimento più utilizzato praticamente da sempre, ma sappiamo anche che un abuso può portare a problemi di salute.

Negli ultimi anni c’è sempre più attenzione nei confronti della dieta, soprattutto per quanto riguarda quella sana. Quando si parla del sale, dobbiamo fare i conti non solo con la quantità che usiamo nei cibi, ma anche col fatto che spesso ne assumiamo in eccesso per colpa di alimenti che già lo contengono.

Ci riferiamo soprattutto ai cibi industriali, ma anche ad alcuni “insospettabili”, come il pane. Ecco che oltre a stare attenti a cosa mettiamo nel carrello della spesa, dovremmo evitare di usare tropo sale e dunque limitare i rischi per la salute.

Ecco tutti i modi, gustosi, per ridurre il consumo di sale sostituendolo con altri ingredienti

Ricordiamo prima di tutto che il sale, soprattutto quello iodato, è consigliato dal Ministero della Salute, perché previene il rischio di malattie tiroidee. Come per molte altre cose, però, l’equilibrio è la risposta giusta: sì all’ingrediente in questione, ma con moderazione. Tra l’altro, abbiamo tante alternative per insaporire le nostre ricette.

In Italia abbiamo la fortuna di poter avere sempre a disposizione tanti tipi di erbe aromatiche: dal basilico al rosmarino, dal timo alla menta, dall’alloro all’origano, fino alla salvia e così via, possiamo usarle in abbondanza in tante ricette. Sughi, arrosti, carne e pesce e con un po’ di pratica potremmo arrivare a non utilizzare nemmeno un po’ di sale.

Lo stesso dicasi delle spezie, che possiamo trovare con facilità anche tra quelle più “esotiche” e dunque creare piatti saporitissimi senza aggiungere il sale. Parliamo di curry, paprika, peperoncino, zenzero, curcuma, zafferano e tante altre. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Non dimentichiamoci poi dei grandi “classici” in cucina, ovvero l’aglio e le cipolle.

Per chi desidera sperimentare qualche sapore nuovo e ridurre il sale, allora limone e arancia rappresentano la soluzione ideale. Sia il liquido che le scorze grattugiate daranno un sapore unico ai piatti. Non dimentichiamoci poi dell’aceto e del vino, che sono due ottimi insaporitori dei cibi, soprattutto se vogliamo cucinare un arrosto, della carne in salsa o il pesce, ma anche preparare una semplice insalata.

Il sapore agrodolce rende uniche le preparazioni più particolari e possiamo trarre spunto dalla cucina cinese. Infine, altri due suggerimenti per insaporire gli alimenti e diminuire il sale; forse non tutti sanno che si può usare il lievito alimentare direttamente sui piatti (che non è il classico lievito, attenzione) e anche preparare il gomasio, un condimento a base di semi di sesamo utilizzato in molti paesi orientali.