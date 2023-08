Carlotta Mantovan, cosa fa oggi la moglie di Fabrizio Frizzi: nessuno lo sapeva

Sapete cosa fa oggi la vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan? La sua vita negli ultimi anni è totalmente cambiata

Chi ha amato e seguito Fabrizio Frizzi scomparso tragicamente nel 2018, di sicuro si ricorda anche di Carlotta Mantovan. L’ultima apparizione in tv della vedova del conduttore risale a qualche anno fa a Ballando con le stelle, dove Milly Carlucci l’ha voluta ballerina per una notte nel suo talent. E proprio in quella occasione Carlotta ha voluto raccontare qualcosa sulla sua vita privata e su Stella sua figlia.

Madre e figlia hanno un ottimo rapporto e condividono anche tante passioni. Ma cosa fa oggi l’ex modella e giornalista?

Cosa fa oggi Carlotta Mantovan? Ecco come è cambiata la sua vita

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi avvenuta nel 2018 per via di una malattia, Carlotta Mantovan non si è lasciata andare al dolore ma per amore della figlia Stella ha tirato avanti con forza e determinazione. Proprio in Rai ha condotto per alcuni anni Tutta Salute assieme a Michele Mirabella. Inoltre, ha affiancato l’amatissima amica Antonella Clerici in Portobello.

Due esperienze televisive per la giornalista molto importanti ma alla fine ha deciso di non riprovare. Infatti, da qualche anno si è allontanata dal mondo dello spettacolo e nell’ultimo periodo ha deciso anche di lasciare l’Italia. Assieme alla figlia Stella si è trasferita in Provenza, tra la natura e i paesaggi che la stessa cittadina regala.

Entrambe condividono le stesse passioni, tra cui l’amore per i cavalli. Nel tempo libero, madre e figlia passano giornate intere al maneggio e come si può notare da quei pochi scatti che pubblica Carlotta non si lasciano mai. Ecco cosa ha dichiarato la Mantovan a proposito della sua bambina: “Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo. Ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono conosciuti la prima volta durante Miss Italia dove la giornalista all’epoca era in gara, e lui conduttore. All’inizio della loro frequentazione non sono mancate le critiche dato che in tanti non hanno visto di buon occhio il fatto che Frizzi fosse molto più grande di lei. Dalla loro storia però è nata Stella, una bambina molto solare e dolce. Dal padre ha ereditato la passione del canto ma anche l’amore verso gli animali.