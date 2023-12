Quando arriva la tredicesima di dicembre: pubblicate date e novità per ogni categoria

Dicembre è il mese della tredicesima, la mensilità aggiuntiva che risolleva il conto corrente degli italiani. Scopriamo le date di erogazione per ogni categoria.

I lavoratori dipendenti aspettano il mese di dicembre per le festività natalizie, ma soprattutto per l’arrivo della tredicesima.

I dipendenti pubblici, del settore privato e i pensionati si preparano a ricevere la tredicesima. Una mensilità retributiva aggiuntiva di importo quasi pari a quello dello stipendio abituale. Si calcola moltiplicando il numero di mesi lavorati (o di pensionamento) per la retribuzione lorda ricevuta in busta paga e dividendo il risultato per dodici.

Un’entrata extra che fa molto comodo durante l’ultimo mese dell’anno. Un regalo di Natale in anticipo come gratificazione per il lavoro svolto, un diritto garantito dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro attivi in Italia. Non c’è una data unica di erogazione della tredicesima. I termini ultimi variano in base al CCNL e ogni categoria può optare per un giorno diverso. Finalmente tali date sono state rese note per l’anno in corso.

Quando arriverà la tredicesima 2023

Pensionati e lavoratori con contratto di lavoro subordinato dipendente nel settore privato o pubblico sono in attesa della tredicesima.

I primi a ricevere la mensilità aggiuntiva saranno i pensionati. L’erogazione avverrà contemporaneamente al versamento della pensione, nei primi giorni di dicembre. Nello specifico, il 2 dicembre avranno l’accredito diretto su conto postale o bancario coloro che hanno optato per tale metodo di pagamento. Il 4 è la data di versamento delle pensioni presso le banche, mentre chi preleva la pensione in contanti inizierà a recuperare i soldi dal 1° dicembre rispettando, però, la turnazione.

Venerdì 1° dicembre per i cognomi dalla A alla C, sabato 2 dicembre dalla D alla K (solo di mattina), lunedì 4 dalla L alla P e martedì 5 dalla Q alla Z. Per i lavoratori con CNNL Commercio e terziario, la tredicesima arriverà entro il 24 dicembre così come per il CCNL Metalmeccanici e industrie. In occasione della ricorrenza natalizia è la direttiva per il CCNL Turismo, mentre per il CCNL Telecomunicazioni si prevede l’erogazione alla Vigilia di Natale.

Entro il 25 dicembre è il termine ultimo per il CCNL Legno Lapideo-arredamento. Durante le festività natalizie per il CCNL Cooperative Sociali, il 24 dicembre per il CCNL Chimico-Farmaceutico e il CCNL Studi professionali. Entro il 16 dicembre per il CCNL Trasporto merci e logistica, entro dicembre per il CCNL Porti e lavoratori portuali, il 15 per il CNNL Poste Italiane. Per i dipendenti statali, infine, la tredicesima viene corrisposta entro il 15 o il 16 del mese di dicembre.