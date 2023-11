Stefano Tacconi confessa tutto: l’aiuto decisivo ricevuto da Padre Pio

Stefano Tacconi è sempre stato riservatissimo, solo ora si è deciso a rivelare quanto sia stato decisivo Padre Pio in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Gli appassionati di calcio ricordano certamente Stefano Tacconi, noto per essere stato portiere soprattutto della Juventus e della Nazionale fino agli anni ’90, che abbiamo avuto modo di vedere successivamente in veste di commentatore Tv, come molti suoi ex colleghi.

A primavera 2022 l’ex estremo difensore si è trovato ad affrontare un problema di salute difficilissimo, in cui è arrivato a rischiare la vita: ha avuto infatti un malore a causa di un aneurisma cerebrale, che lo ha costretto a stare ricoverato fino a poco tempo.

Ora finalmente il peggio è alle spalle e può guardare a quel periodo solo come un triste ricordo, pur essendo consapevole di dover evitare al minimo gli sforzi. È lui stesso a sottolineare quanto sia stato importante poter contare sul sostegno della preghiera.

Stefano Tacconi riconoscente a Padre Pio

In seguito al ricovero in ospedale, Stefano Tacconi è stato Trasferito presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, località di cui era originario Padre Pio. La scelta non è stata casuale: sia lui sia i suoi familiari sono infatti devoti del Santo di Pietralcina ed è anche per questo che anni fa aveva voluto visitare personalmente i piccoli pazienti che erano presenti.

Tutta la famiglia Tacconi è convinta che il sostegno di Padre Pio sia stato determinante e gli abbia permesso di superare questa fase così terribile: “A San Giovanni Rotondo abbiamo trovato un mondo di emozioni, di aiuto e di forza – ha detto la moglie dell’ex portiere, Laura Speranza, al settimanale ‘Nuovo’ -. Sia da parte della scelta, sia da parte di Padre Pio. Dopo aver pregato notte e giorno senza stancarci mai, stringendoci intorno a lui, alla fine il miracolo è arrivato“.

Prima di partire, accompagnato dalla moglie e dal suo figlio maggiore Andrea, lui non ha mancato di ringraziare chi l’ha seguito in questo percorso lungo e difficile. Il suo pensiero si è rivolto a tutti gli operatori dell’unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, che hanno saputo supportarlo in modo costante.

Un nuovo progetto da realizzare

I medici hanno ovviamente consigliato, come è giusto che sia, di ridurre al minimo gli sforzi, consapevoli di come questo sia fondamentale per chi ha avuto un problema come quello che ha affrontato Stefano Tacconi.

È per questo che ora che il peggio è alle spalle lui e la moglie vogliono realizzare un altro sogno a cui tengono particolarmente: sposarsi davanti al Santo, non appena sarà possibile.

A rivelarlo è proprio Laura: “Dico sempre a Stefano che quando starà proprio bene sogno di rinnovare i voti, in segno di ringraziamento, proprio a San Giovanni Rotondo. Trovarci qui è meraviglioso, ancora di più se penso all’anno e mezzo in cui non riuscivamo nemmeno a capire come sarebbe stato il nostro futuro”. Un sentimento di gratitudine condiviso anche dall’ex bianconero: “Mia moglie raccoglie di tutto su Padre Pio e mi ci portava tutti i giorni quando ero all’ospedale in Puglia, anche nella cripta dov’è stato seppellito prima d’andar via: dovevo salutarlo e ringraziarlo” – ha detto lui a ‘Verissimo’.