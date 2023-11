Overthinking, mai sottovalutarlo: come fermare la mente in pochi passaggi fondamentali

Pensare troppo e di continuo, un vero problema, quello dell’overthinking: ecco come fare per fermare i pensieri

Alcune persone sono attanagliate dal pensare troppo, un flusso di pensieri non voluti che si ripetono nella testa in maniera quasi incessante.

Ognuno potrebbe vivere questa situazione – che prende il nome di overthinking – attraverso diverse modalità. Chi in continuazione ha raffigurazioni di immagini che si susseguono nella mente, chi utilizza proprio il pensare tanto per dimenticare altri aspetti dolorosi della vita.

Non solo, c’è chi si nasconde nella propria mente pensando tanto e rintanandosi quasi e chi avrebbe addirittura una sorta di voce che fa eco nel cervello e che scandisce un flusso di pensieri continuo.

Overthinking, quando la testa viaggia in un flusso continuo di pensieri

Ci sarebbero alcuni metodi per uscire fuori dal tunnel dell’overthinking. Il pensare troppo è associato a preoccupazioni principalmente, che possono riguardare il presente, il passato o il futuro.

Così, la mente sembra iper-funzionare in una danza davvero spasmodica e quasi insopportabile. Ma alcuni trucchi per venir fuori dall’overthinking ci sono eccome.

Innanzitutto bisogna rendersi conto che con il solo pensare le circostanze non cambiano, anzi si rischia solo di rimanere vittima di un presente che non piace. Agire, quindi, è l’unico modo per fermare un flusso di pensieri che non ha lo scopo o comunque il potere di mettere le cose al loro posto.

Per combattere questa problematica può essere utile trasporre i propri pensieri su carta, attraverso la scrittura. Un modo per scrollare la mente dal troppo pensare, attraverso lo scrivere proprio il flusso di coscienza che invade.

Non si può fermare l’overthinking, ma ci si può allontanare da esso, vivendo il presente e andando, quindi, sempre di più a distanziarsi da quelle che sono le circostanze passate o da ciò che potrà avvenire. Dedicare tempo agli hobby, agli affetti, alla cura del fisico può fare bene di sicuro anche alla mente.

Infine, è possibile prendersi cura di questa problematica proprio andando a curare la propria persona. Il corpo deve essere mantenuto in perfetto stato. Come? Innanzitutto mangiando bene, introducendo cibi di stagione e non processati, che possano davvero far bene al corpo, facendo funzionare il metabolismo. Fare sport è un altro tassello da non tralasciare per stare bene con sé stessi e allontanare il fiume di pensieri negativi, che non fanno altro che amplificare paure e accrescere ansia.