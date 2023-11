I prodotti del discount sono fatti dalle stesse aziende dei grandi supermercati, allora perché li paghiamo di meno?

Molto spesso sentiamo dire che i prodotti del discount sono identici a quelli delle grandi marche, ma è vero? Scopriamolo.

Tante volte quando ci troviamo di fronte a un prodotto con un marchio del discount o del piccolo supermercato dove stiamo facendo la spesa ci domandiamo ma sarà uguale al medesimo prodotto, di un brand alimentare noto, o sarà invece un prodotto che costa di meno perché vale di meno? La domanda è legittima, ed è il caso di conoscere una volta e per tutte la risposta.

Fare una scelta consapevole quando si fa la spesa è fondamentale per mettere nel carrello, e dunque sulle nostre tavole, cibi e alimenti di cui si conosce la provenienza, e la reale qualità, al di là delle promozioni, della pubblicità e del marketing. Scopriamo dunque se è vero che i prodotti del discount sono fatti dalle stesse aziende dei grandi supermercati, come ci hanno sempre detto, oppure no.

Prodotti del discount, la verità sulla loro provenienza e sul motivo per cui sono più economici

Quando ci troviamo tra gli scaffali del supermercato e abbiamo di fronte due barattoli di pomodori pelati, o due vasetti di marmellata uno di un noto brand alimentare e uno della marca del discount che spesso viene anche chiamata sottomarca, e che sembrano contenere la stessa identica cosa al loro interno, ma hanno due prezzi diversi viene spontaneo domandarci se ci sia dietro una differenza di qualità. Come mai uno costa meno dell’altro? Facciamo chiarezza.

I prodotti del discount sono spesso prodotti dalle stesse aziende che riforniscono anche i brand dei grandi supermercati, oppure quelli che vediamo pubblicizzati in tv, sulle riviste e sui quotidiani o tramite affissioni e attraverso tutti quei canali pubblicitari che servono a incrementare quella che gli esperti di advertising marketing e comunicazione definiscono in gergo con il termine inglese brand awareness.

Per questo motivo spesso sentiamo dire che, nonostante siano più economici, i prodotti del discount sono uguali a quelli delle aziende conosciute, o dei grandi supermercati.

Il motivo per cui riescono però a offrire prezzi al consumatore più bassi è che evitano e bypassano gli intermediari e non hanno spese di marketing. Dunque è vero i prezzi sono più bassi ma i prodotti con una qualità analoga a quella delle marche leader. Non abbiamo usato analoga a caso però: avremmo potuto scrivere identica, uguale, ma la verità che occorre sempre confrontare la lista degli ingredienti e la tabella nutrizionale. Solo così si scoprirà la reale qualità dei prodotti del discount e di quella delle marche note.