L’altro lato dell’amore: quando i litigi aiutano a crescere e fanno bene alla coppia

Si tende a pensare che l’amore vada bene quando i rapporti con il partner sono sereni, ma non è sempre così. Litigare a volte può anche rafforzare il rapporto di coppia.

Una storia d’amore non può essere sempre rose e fiori, cosa che può essere valida sia se si vive nella stessa casa, e magari ci si incontra solo la sera, dopo i rispettivi impegni di lavoro, sia se ognuno ha una propria abitazione e non si ha modo di vedersi ogni giorno.

Almeno apparentemente non è la quantità di incontri che può fare la differenza, ma soprattutto la qualità, non a caso molti rapporti funzionano bene anche a distanza, a condizione che ci sia fiducia da entrambe le parti.

Non può che essere naturale avere opinioni diverse su qualcosa, anzi se questo dovesse accadere non può che essere un momento di confronto reciproco, che può permettere anche di conoscersi meglio. Del resto, si sottolinea spesso come non ci si conosca mai abbastanza, ma sia possibile far venire alla luce lati che fino a quel momento non erano emersi di una persona. Non si deve però pensare che litigare sia sempre un male per chi è in coppia.

Litigare con il partner non è mancanza d’amore

“L’amore non è bello se non è litigarello“, così diceva un vecchio detto, come a sottolineare quanto possa essere importante trovare a volte qualcosa per cui discutere, come se possa essere segno di un rapporto “vivo”. A molti questa teoria potrebbe sembrare quasi assurda, ma non è così.

Non sono poche le persone che non apprezzano la noia e la routine in un rapporto, a maggior ragione sentimentale, ma che hanno sempre bisogno di stimoli nuovi, al punto tale da arrivare a pensare di chiudere definitivamente se si nota una situazione “piatta”. Il dialogo, infatti, è una componente che non dovrebbe mai mancare, a volte anche con toni al di fuori dell’ordinario, pur senza arrivare mai a offendere in maniera pesante l’altro/a.

Se si ha un’opinione differente rispetto al partner, su qualunque argomento, cercare il confronto può essere davvero positivo, oltre a essere un modo per scoprire se davvero non si ha torto su qualcosa (e non è detto non sia così). L’ascolto dell’altro può così essere un momento di crescita, personale e del legame, mentre non lo devono essere le recriminazioni o, peggio ancora, le fasi in cui si è stati in silenzio a lungo per quieto vivere per poi rinfacciare tutto a chi abbiamo di fronte.

Gli psicologi sono convinti di come sia importante capire quale sia il proprio ruolo nella discussione (c’è chi ha bisogno di parlare, chi invece si chiude a riccio), questo permetterà di trovare una soluzione al conflitto e fare in modo che per questa motivazione possa accadere il meno possibile.

Ripartire con nuovo slancio è possibile

Non si dovrebbe quindi interpretare un possibile litigio come un segno di mancanza d’amore, a volte può capitare di non riuscire a esprimersi come si vorrebbe, anche per chi solitamente non ha questo problema. Anzi, è possibile parlare di discussioni che possono essere costruttive se si ha la capacità di riconoscere un eventuale errore e, se necessario, anche di chiedere scusa. Difficilmente chi ci ama non apprezzerà.

È però importante anche fare un’analisi introspettiva e capire se valga davvero la pena confrontarsi su una determinata questione. Ci sono infatti situazioni che possono essere più forti di noi e che non è possibile cambiare, prenderne atto può essere segno di maturità. Basti pensare, ad esempio, a chi ha un problema con la suocera, molto spesso farle cambiare idea è quasi impossibile, ma il partner potrebbe essere di aiuto e può fare un tentativo per mediare.

Attenzione però a non scatenare appositamente sensi di colpa nell’altro/a, questo significa voler primeggiare nella coppia e sentirsi superiore, cosa che non dovrebbe mai avvenire quando si prova un sentimento forte. Alcuni, inoltre, tendono a isolarsi quando hanno un problema, ma anche questo può essere un errore che si può pagare a caro prezzo. Chiedere aiuto alla persona con cui abbiamo una relazione non è mai un segno di debolezza, ma anzi è una dimostrazione di come si abbia fiducia e stima per lui/lei, senza questi elementi può avere davvero poco senso stare insieme.