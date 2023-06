WhatsApp, potreste non vedere più il vostro numero di telefono: ecco cosa sta succedendo

Da quando Mark Zuckerberg ha focalizzato il mood della privacy, WhatsApp ha svoltato. Una grande novità per il vostro numero di telefono.

Sembra ieri quando WhatsApp veniva tacciato, dai suoi competitor in primis (vedi Pavel Durov di Telegram, su tutti) di essere un’applicazione che non prendeva in considerazione per niente la privacy, mettendola addirittura a forte rischio.

Intendiamoci, tutte le app, chi più chi meno, mettono a serio rischio la nostra privacy. Un concept, quella della privacy, talmente labile che quella linea è talmente sottile quasi da scomparire. Però è innegabile che Mark Zuckerberg qualche angolo l’abbia smussato.

L’altro cambio di strategia di Meta per la sua applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo, è stata quella di trasformare delle funzionalità proprie delle app competitor, proprie. Imitazione? Non proprio. Perché lo stile WhatsApp è un marchio di fabbrica.

Whatsapp, privacy allo stato puro?

I sempre ben informati di Wabetainfo hanno scovato in fase di test un aggiornamento che cambierà sostanzialmente WhatsApp. L’applicazione californiana sta sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di impostare nomi utente univoci per i propri account.

Questa funzionalità dovrebbe essere introdotta in un aggiornamento futuro, addirittura per il mese entrante: giugno. Secondo l’ultimo report di WABetaInfo, infatti, la funzione, scoperta durante un’esplorazione dell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.11.15 disponibile su Google Play Store, regala l’opportunità di impostare un nome utente WhatsApp anziché il numero di telefono: privacy allo stato puro. Perché?

Perché fornirebbe agli utenti maggiore flessibilità e personalizzazione. Attualmente, infatti, gli utenti di WhatsApp sono ben identificati dai loro numeri di cellulare, il che limita le opzioni per la creazione di un’identità univoca all’interno dell’applicazione.

Non sarà più così. Gli screen condivisi permettono di capire di più sulla nuova funzionalità: rivelano che la funzione del nome utente sarà accessibile tramite il menu delle impostazioni dell’app, in particolare nella sezione Profilo. Introducendo i nomi utente, gli utenti avranno l’opportunità di scegliere un handle che rappresenti al meglio la loro individualità e preferenze.

Questa nuova funzionalità dovrebbe migliorare anche la privacy e la sicurezza degli utenti. Con i nomi utente, le persone possono condividere i propri dettagli di contatto senza rivelare i propri numeri di telefono. Ciò può essere particolarmente vantaggioso in contesti professionali o quando ci si connette con nuove conoscenze che consentiranno agli utenti di mantenere un livello di privacy pur continuando a conversare.

Mentre le specifiche di come funzioneranno i nomi utente all’interno di WhatsApp devono ancora essere completamente rivelate, si prevede che le conversazioni avviate tramite i nomi utente beneficeranno comunque della rinomata crittografia end-to-end dell’app.