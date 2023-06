Metti alla prova la tua percezione: riesci a trovare le differenze tra queste foto?

Se credi che la tua vista sia imbattibile e che non ci sia sfida inarrivabile per te, prova questo test: devi trovare tutte le differenze

Sembrano semplici, a un primo sguardo. In realtà, però, i test visivi sono dei metodi davvero efficaci per monitorare la nostra capacità nel cogliere dettagli e sfumature che, a un primo sguardo, possono sembrare assenti o di poco conto. Quest’abilità non è utile solo per la risoluzione dei quiz dell’enigmistica, ma è importante anche nella vita di tutti i giorni poiché ci permette di diventare sempre più veloci nel notare qualcosa che non va.

Hai di fronte a te due fotografie, che ritraggono un ragazzo che legge un libro. Sembra essere uno studente, ha la camicia a quadretti ed è seduto per terra in quella che sembra essere una biblioteca, possiamo ipotizzare che sia quella della sua scuola o della sua università. A un primo sguardo, le due immagini sembrano del tutto uguali: ti fidi se ti diciamo che ci sono ben quattro differenze? Ebbene sì! Trovale tutte.

Test delle differenze: le hai trovate?

Eccoci al momento della spiegazione. Innanzitutto, se hai trovato tutte le differenze lascia che ti facciamo i complimenti: probabilmente nel tuo tempo libero ne hai risolti davvero tanti di test di questo tipo! Se però hai fatto fatica nell’individuarle tutte o, addirittura, non ne hai trovata neanche una, non significa che sei un incapace: anche questa è una questione di allenamento, continua a seguirci e a farne sempre di più e in men che non si dica diventerai fortissimo.

Passiamo però alla soluzione. La prima differenza si trova sul libro blu che il ragazzo tiene in mano. Nella foto di destra, in prossimità della rilegatura centrale, vediamo un pezzo di plastica bianco che in quella di sinistra manca del tutto. Lo stesso vale per la seconda differenza, dietro al gomito sinistro dello studente: nella fotografia di sinistra, manca un dettaglio ben evidente in quella di destra.

La terza differenza è invece sulla manica sinistra della camicia che, se nella foto di destra ha un bottone che sostiene la parte risvoltata, in quella di sinistra manca del tutto. Stesso discorso per la quarta, che si trova in prossimità dei bottoni centrali della camicia: nella fotografia di sinistra, manca del tutto il secondo bottone. Le avevi trovate tutte? Divertiti a farlo con i tuoi amici e scoprite chi tra di voi è il più veloce!