Ilary Blasi, il regalo a sorpresa di Bastian è romanticissimo e scatena i social: grande annuncio in vista?

Ilary Blasi mostra a tutti il regalo ricevuto a sorpresa da Bastian e i social si scatenano: gesto davvero romantico.

Ilary Blasi ha portato nuovamente a termine l’ennesima edizione de L’Isola dei Famosi, svettando come al solito: dopo il monologo iniziale della prima puntata, la conduttrice romana ha via via incantato tra battute e outfit sorprendenti. Alla fine, quest’edizione 2023 si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli e, per la Blasi, possono ufficialmente iniziare le vacanze.

In questa nuova fase della sua vita Ilary sarà seguitissima dal pubblico nelle prossime settimane estive: da quando ha annunciato l’addio a Francesco Totti la conduttrice è molto più attiva sui social e, a 42 anni, non smette di incantare con tutta la sua bellezza e un corpo marmoreo da far invidia alle 20enne.

Lo sa bene Bastian Muller, da qualche mese ormai ufficialmente il nuovo compagno della Blasi; di recente, proprio l’imprenditore tedesco pare abbia dimostrato ancora una volta il suo amore per la conduttrice con un gesto romanticissimo che, prontamente, Ilary ha condiviso coi suoi fan di Instagram.

Il gesto romantico di Bastian incanta Ilary Blasi: la conduttrice pazza d’amore sui social.

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Ilary Blasi è una delle conduttrici più in vista e seguite del momento; i suoi post non passano mai inosservati, sia che si mostri in posa in location da urlo (come si vede dalle ultime foto scattate in vari viaggi) sia invece che offra contenuti dalla sua vita quotidiana.

Tramite la sezione delle stories, proprio in merito alla sua vita privata la Blasi ha pubblicato la foto della bellissima composizione di rose rosse che Bastian le ha inviato; un gesto davvero molto romantico, che la conduttrice ha mostrato con orgoglio ai suoi tantissimi fan, mostrandosi davvero innamoratissima.

Insieme alla foto delle rose, Ilary ha aggiunto anche la particolare emoji sorridente circondata da cuori rossi, emblema della gioia e dell’innamoramento; ormai da diverso tempo, dopo il profilo basso mantenuto nei primi mesi (dove invece ad aggiornare i fan ci pensavano i paparazzi e la cronaca rosa) la Blasi pubblica senza problemi e costantemente delle foto insieme al suo compagno, mostrando veramente a tutti la gioia ritrovata anche in amore. Ci saranno sorprese in quest’estate? Chissà, mai dire mai…